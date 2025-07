¿Marlon Colmenarez -de 28 años de edad- es inocente? Se encuentra feliz de que ya terminó la polémica por camioneta de Wendy Guevara.

En entrevista de YouTube, Marlon Colmenarez señaló que espera que la gente se dé cuenta que Wendy Guevara -de 31 años de edad- hizo mal al acusarlo sin ningún fundamento.

Marlon Colmenarez cree que Wendy Guevara no presentó una demanda por su camioneta porque es inocente

Luego de la polémica que se generó por la camioneta de Wendy Guevara, Marlon Colmenarez se dijo feliz de que ya se terminó el tema.

Marlon Colmenarez (@marloncolmenarezoficial04 / Instagram )

En video compartido en YouTube, Marlon Colmenarez destacó que el hecho de que Wendy Guevara decidiera no demandarlo solo prueba su inocencia.

Y es que si hubiera sido verdad de lo que lo acusaron, él estaría preso.

“Eso ya terminó, es una prueba de mi inocencia, no todo es lo que parecía, se decía, porque si hubiera sido verdad todo eso tan malo yo no estuviera aquí en este momento, estaría preso” Marlon Colmenarez

Marlon Colmenarez destacó que se encuentra feliz, porque desde hace dos meses se habló de una demanda y nunca se hizo.

“Aquí me ven feliz de la vida, trabajando, haciendo las cosas por mi mismo, ya hace mas de dos meses que se habló de una demanda y nunca se hizo” Marlon Colmenarez

En ese sentido, Marlon Colmenarez cree que ocuparon el tema de la camioneta para que las personas le tiraran hate y ahora no pasó nada.

“Solamente alborotaron el avispero, hicieron que todo el mundo me tirará hate y ahora que ya pasó todo ya dijeron por ahí que no hay demanda, eso no se hace” Marlon Colmenarez

Para Marlon Colmenarez fue injusto que se le señalará de esa manera cuando después no se procedió legalmente y es que solo fue señalado sin fundamento.

“No fue justo, porque si hubiera sido verdad todo lo que pasó, entonces dónde está la demanda” Marlon Colmenarez

Marlon Colmenarez puntualizó que solo quisiera que la gente que las personas que actuaron mal fueron la otra parte y es que hablaron sin saber.

De esta manera, Marlon Colmenarez consideró que el hate que recibió fue porque las personas se dejaron llevar por unas acusaciones que no fueron ciertas.

“Con esto yo quiero que la gente se dé cuenta de que hicieron algo mal, porque se dejaron llevar por palabras de otras personas que lo que hacen es puro tirar odio, cuando fue sin bases” Marlon Colmenarez

Marlon Colmenarez incluso destacó que él es un verdadero hombre, porque le tiraron horrible y tuvo que aguantar y ahora sigue adelante.

“Después de todo este show, me tiraron horrible la verdad, para lo que aguantó yo hay que ser un verdadero hombre y seguir adelante” Marlon Colmenarez

Durante el video, Marlon Colmenarez reafirmó que es una buena persona y sus acciones lo demostrarán pues ya tiene varias propuestas laborales.

Sobre que tiene un nuevo patrocinador, Marlon Colmenarez señaló que no importa lo que puedan decir ya que él se encuentra concentrado en su trabajo.

Marlon Colmenarez se mostró muy agradecido con el apoyo de su mánager y puntualizó que la gente siempre va a hablar aunque no sea verdad.

Marlon Colmenarez agradecido con Wendy Guevara, pero su relación de amistad ya quedó en el pasado

En el video, Marlon Colmenarez se mostró feliz de que ya no se va a enfrentar a una demanda, pues cree que los abogados le sacarían dinero a él y Wendy Guevara.

“Ya no va a pasar y que bueno, a los dos nos van a sacar dinero los abogados muchísimo, ya nos sacaron, porque yo tuve que pagar y me imagino que ella también, iba a demandar algo que no tiene fundamento ni sentido, no iba proceder” Marlon Colmenarez

Marlon Colmenarez dejó en claro que ya no tiene comunicación con Wendy Guevara pues aunque le agradece lo que hizo por él, ya esa historia quedó en el pasado.

“Desde hace dos años y algo, no la he visto ni habló con ella (…) Yo si la amé muchísimo, era mi mejor amiga, fue una persona muy importante para mí, le agradezco muchísimo, pero eso ya quedó en el pasado” Marlon Colmenarez

Al ser cuestionado sobre si planea proceder legalmente, Marlon Colmenarez destacó que en realidad él ya no quisiera hacer nada más pues quiere dejar el tema en el pasado.

“Yo quisiera no hacer más nada, porque la verdad es muy estresante vivir la vida así, nada mejor que vivir la vida tranquilo y feliz” Marlon Colmenarez

Sin embargo, Marlon Colmenarez dejó en claro que hará lo que le diga su abogado pues la camioneta sigue en la concesionaria.

Marlon Colmenarez dejó en claro que él ya se compró su camioneta y no le interesa la otra, pero serán las autoridades las que tengan que determinar su destino.

“Él me dirá lo que se tiene qué hacer. Ya me compré otra, estoy bien de la vida, ahora lo que tiene que pasar es lo que dice la ley, si es mía me la regresan a mí, si es de ella se la regresan a ella, yo no tengo ningún problema, yo no la estoy peleando” Marlon Colmenarez

Sobre las críticas que ha recibido de las amigas de Wendy Guevara, Marlon Colmenarez cree que las mandan a atacarlo para que la otra persona pueda lavarse las manos.

Marlon Colmenarez destacó que no tiene deseos de contestarles, porque él solo habla con el dueño del circo.

“Yo habló con el dueño del circo no con los payasos, que me importa a mí lo que digan otras personas (…) Le mandan a decir que ella diga eso, para la otra persona lavarse las manos. Pero eso me tiene sin cuidado, porque el que no la debe no la teme” Marlon Colmenarez

Para Marlon Colmenarez esas personas solo hablan sin lo fundamento y lo atacan para que tenga hate en su contra.

“Esas personas hablan sin sentido, me atacaron sin fundamento” Marlon Colmenarez