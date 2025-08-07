Durante una entrevista con Adela Micha en YouTube, Wendy Guevara de 31 años de edad reveló que mantuvo a Marlon Colmenares por 4 años.

Adela Micha de 62 años de edad entrevistó a Wendy Guevara para su programa en La Saga , en donde habló no solo de la filtración de su video, sino de la polémica con Marlon Colmenarez de 28 años de edad.

Wendy Guevara confiesa que mantuvo a Marlon Colmenarez por 4 años

Durante la entrevista de Adela Micha con Wendy Guevara en YouTube, la influencer y conductora se sinceró con la periodista revelando que sí mantuvo a Marlon Colmenarez por 4 años:

“Yo perdí la amistad con él, pero después la persona esta se agarró hablando de mi. Que yo era una sin talento y yo dije ‘wey, te mantuve 4 años cabrón a ti, a tu familia’, porque hasta le mandaba dinero a su familia“ Wendy Guevara

Y es que durante la entrevista, Wendy Guevara habló sobre la polémica que tuvo con Marlon Colmenarez con respecto a la camioneta.

Wendy Guevara aseguró que ella no estaba peleando la camioneta, sino que le hablaron de la agencia después de haberle regalado el vehículo pues él ya quería venderla y cambiarla.

Pero Wendy Guevara dio a conocer que Marlon Colmenarez dio un papel supuestamente firmado por ella, pero era falso en donde decía que ella le había vendido la camioneta siendo una compra venta.

En dicho papel estaba escrito que Wendy Guevara cedía los derechos de la camioneta; sin embargo, esa no era su letra ni su firma.

En la entrevista, Wendy Guevara comentó que al principio Marlon Colmenarez aseguraba que él se había comprado esa camioneta, y finalmente confesó que fue un regalo de la influencer.

Wendy Guevara asegura que Marlon Colmenarez comenzó a hablar mal de ella tras el incidente de la camioneta

Wendy Guevara reveló a Adela Micha cual fue el problema con Marlon Colmenarez y la camioneta, en donde ella dio a conocer que quería hacer mal uso de su nombre y firma al entregar un documento falsificado.

Pues Marlon Colmenarez quería vender y comprarse otra camioneta pero para hacerlo, falsificó la firma de Wendy Guevara con ayuda del gerente en donde compró la camioneta.

Tras perderse esa amistad, Wendy Guevara revela que Marlon Colmenarez comenzó a hablar mal de ella.

Por lo que tras haberlo mantenido a él 4 años y a su familia a quienes mandaba dinero hasta Venezuela, Wendy Guevara lamenta que sea una persona mal agradecida.

Asimismo, Wendy Guevara reconoció que era una relación tóxica con Marlon Colmenarez aunque solo fue de amistad, ya que nunca hubo nada más.

“Él desmeritándome a pesar de que lo mantuve 4 años, diciendo que yo nada que ver a pesar de que lo mantuve 4 años. Yo ponía todo: decoración de su casa, muebles de la casa, todo. Porque yo quise, nadie me obligó, yo quise por cariño, por amor que le tenía a la persona” Wendy Guevara

Sin embargo, Wendy Guevara asegura que cuando quieres a una persona jamás hablas de la manera en la que Marlon Colmenarez se refirió a ella, por lo que él jamás la quiso de manera genuina pese a que fue una amistad.

Finalmente, tras pasarle lo del asalto y la extorsión por sus videos íntimos, Wendy Guevara aseguró en la entrevista con Adela que quiso dejar ese tema por la paz ya que a Marlon Colmenarez le hace falta más esa camioneta que a ella.