A través de redes sociales se reportó el hallazgo de una perrita muerta con signos de tortura extrema en el Bosque de Nativitas de Xochimilco en la CDMX, sumando 26 casos de maltrato animal.

Este hallazgo de maltrato animal ha desatado la indignación de vecinos y activistas, pues esta perrita era conocida y cuidada por ellos, brindándole alimento y los servicios básicos junto a otros animales que viven en la zona.

Encuentran a perrita muerta con signos de tortura en CDMX; suman 26 casos

En redes sociales y medios de comunicación, se dio a conocer el hallazgo de una perrita muerta con signos de tortura extrema en el Bosque de Nativitas en Xochimilco, CDMX desatando una ola de indignación entre los usuarios y habitantes.

La perrita identificada como “Negrita”, quien tenía aproximadamente unos 7 años de edad, formaba parte de la manada que habita de manera permanente dentro del Bosque de Nativitas.

26 perritos han sido asesinados en Xochimilco y las autoridades no han podido resolver este grave problema. pic.twitter.com/DBYLYgTrHR — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) February 9, 2026

De acuerdo con los reportes, Negrita presentaba varios signos de tortura extrema, pues presuntamente le fueron retirados el corazón, órganos internos y los ojos; también mostraba múltiples heridas de arma blanca en costillas y diversas partes del cuerpo.

El hallazgo de la perrita maltratada se realizó en una zona entre arbustos y maleza seca, en un área que cuenta con malla ciclónica.

Este caso de la perrita torturada se suma a los 26 casos similares de maltrato animal que se han reportado en la CDMX y que han estado presentes desde 2022 y existe una denuncia formal desde el 2024, lo que genera alarma entre activistas y vecinos.

Algunos medios y expertos han sugerido la acción de un posible asesino serial, pero de momento no ha habido detenciones pese a la vigilancia en la zona, lo cual ha hecho que se señale las fallas en la respuesta de autoridades de la Fiscalía CDMX.