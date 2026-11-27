Las acusaciones por delitos sexuales que enfrenta Vadhir Derbez han generado graves repercusiones en su trayectoria profesional, provocando la cancelación de contratos laborales previstos para los próximos años y el retiro de varias marcas patrocinadoras.

De acuerdo con información compartida por Ana María Alvarado en el programa Mesa Cero, Vadhir Derbez estaría recibiendo un fuerte sostén financiero de su padre, Eugenio Derbez, para solventar sus gastos cotidianos mientras atraviesa esta compleja coyuntura.

Por fortuna tiene a su padre que sé de muy buena fuente que está cubriendo todos los gastos, que lo está apoyando en todo. Ana María Alvarado

Por su parte, Vadhir Derbez ha negado rotundamente que haya perdido contratos, defendiendo su inocencia ante los señalamientos por presunto abuso sexual y alegando la existencia de posibles extorsiones en su contra.

Eugenio Derbez estaría apoyando económicamente a Vadhir ante la pérdida de contratos

Eugenio Derbez estaría apoyando económicamente a su hijo Vadhir en medio de las denuncias por presuntos delitos sexuales.

Ana María Alvarado compartió que Eugenio Derbez estaría cubriendo todos los gastos de Vadhir y brindándole apoyo integral en medio de las acusaciones en su contra.

Esta ayuda financiera resulta crucial debido a la complicada situación laboral del actor, quien se quedó sin trabajo tras la cancelación de sus contratos previstos para 2027 y 2028, así como la retirada de las marcas que lo patrocinaban.

Ya se le cayeron los contratos de dos años, refirió hace unas horas TV y Novelas, que los contratos del 27 y 28 que tenía ya se le cayeron. Ana María Alvarado

Aunque Vadhir Derbez ha insistido en que las marcas continuaban respaldándolo, la realidad sería otra y estaría sin trabajo.

Y a mí me llamaba mucho la atención cuando lo entrevistó Ciro Gómez Leiva, y van varias veces también cuando lo entrevistó Gustavo Adolfo, que él dice: ‘Las marcas siguen, las marcas siguen’, con una desesperación porque en realidad las marcas ya se fueron, el apoyo ya se fue y está sin trabajo. Ana María Alvarado

Bajo el marco de la presunción de inocencia, Eugenio Derbez y el resto de la familia respaldan por completo a Vadhir, sosteniendo la postura de que es inocente frente a las acusaciones y la presión mediática.

¿Eugenio Derbez ya habría adelantado que apoyaría a su hijo aunque lo acusaran de abuso?

En medio de las acusaciones contra Vadhir Derbez, se ha rescatado un fragmento de una entrevista promocional que hizo Eugenio para su serie El juicio (la cual aborda una temática de abuso).

En esta producción, Eugenio Derbez interpreta al padre de la víctima y la serie retrata el camino que pasó la familia para que tuviera justicia.

Durante la campaña promocional de la serie, a Eugenio Derbez le preguntaron en una entrevista qué haría en un escenario así y si denunciaría o apoyaría a su hijo.

Aunque comenzó con una broma, el comediante afirmó que sí lo apoyaría. Tras desatarse la controversia actual, en redes sociales y medios se comenzó a difundir nuevamente ese fragmento, catalogando sus palabras como un “presagio” de la ayuda financiera y moral que hoy le brinda a Vadhir Derbez.