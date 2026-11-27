Te decimos a qué hora terminan Los Auténticos Decadentes en el Estadio GNP Seguros; acá el horario de su concierto hoy viernes 27 de noviembre.

La Ciudad de México recibe “La Fórmula Perfecta”, el show de Los Auténticos Decadentes con Los Caligaris.

Horario del concierto de Los Auténticos Decadentes en el Estadio GNP Seguros

Este sería el horario para el concierto de Los Auténticos Decadentes en el Estadio GNP Seguros:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Los Auténticos Caligaris en Estadio GNP Seguros (Ocesa)

El show de Los Auténticos Decadentes será una fiesta en conjunto con Los Caligaris.

A lo largo del show, ambas agrupaciones tocarán sus temas más famosos, aquellos que las han convertidos en dos bandas referentes en Latinoamérica.

Además de que compartirán escenario en algunas canciones para poner el mejor ambiente en el Estadio GNP Seguros de CDMX.

Ruta para llegar al Estadio GNP Seguros

Si viajas en transporte público las estaciones de Metro CDMX más cercanas son Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea de 9.

Al bajar, es necesario caminar durante algunos metros hasta dar con el recinto. Los accesos para todas las secciones será por puerta 6 y 15.

La dirección del Estadio GNP Seguros es Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.

El Estadio GNP Seguros cuenta con estacionamiento con accesos por las puertas del Autódromo Hermanos Rodríguez y la Ciudad Deportiva Magdalena Mixuhuca.