El concierto de Alejandra Guzmán en la Arena CDMX se realizará este viernes 27 de noviembre de 2026, como parte de su gira Los Que Nos Quedamos Tour.

La presentación comenzará a las 21:00 horas y marcará una nueva oportunidad para que sus seguidores escuchen en vivo canciones representativas de más de tres décadas de trayectoria.

El concierto tendrá una duración aproximada de 2 horas y combinará temas de distintas etapas de su carrera con una producción de rock en vivo y recursos audiovisuales.

¿Cuál será el posible setlist de Alejandra Guzmán en la Arena CDMX?

Aunque el repertorio oficial de esta noche no se ha publicado, las presentaciones recientes de la gira permiten anticipar estas canciones:

Intro

Mírala, míralo

Más buena

No se vale llorar

Día de suerte

Volverte a amar

Ven

Mala hierba

Toda la mitad

Llama por favor

Viernes violentos

Despertar / Ángeles caídos

Te esperaba

Diablo

Güera

Un grito en la noche

Loca

Tan solo tú

Hacer el amor con otro

Los que nos quedamos

Medley de Los Teen Tops: El rock de la cárcel / Agujetas de color de rosa / Popotitos / La plaga

Verano peligroso

Reina de corazones

Eternamente bella

La selección está basada en repertorios reportados durante otras fechas, como la presentación de Tijuana en agosto de 2026. El orden podría cambiar para la noche de hoy.

Alejandra Guzmán (@laguzmanmx / Instagram )

¿Habrá telonero en el concierto de Alejandra Guzmán?

Hasta el momento, no se ha anunciado un telonero oficial para el concierto en la Arena CDMX. Por ello, no hay un acto abridor confirmado.

La gira representa el regreso de Guzmán a los escenarios después de una pausa médica de aproximadamente un año y antecede a su próximo disco, Lo que nos faltó decir, previsto para 2027.

El montaje incluye pantallas LED, iluminación dinámica, efectos visuales y cambios de vestuario, con una banda de rock en vivo para acompañar el recorrido por su discografía.