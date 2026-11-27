La situación jurídica de Vadhir Derbez registró un nuevo giro después de que sus representantes legales informaran que un Tribunal Colegiado dejó sin efectos la orden de aprehensión que había sido emitida en su contra por una denuncia presentada en la CDMX.

De acuerdo con la defensa del actor de 35 años de edad, la resolución judicial identificó presuntas irregularidades en el procedimiento y consideró insuficientes los elementos de prueba presentados para sostener la medida.

El caso Vadhir Derbez continúa generando atención pública debido al perfil del involucrado y al seguimiento que ha tenido dentro del ámbito judicial.

Se abre un nuevo capítulo en caso Vadhir Derbez

El despacho que representa a Vadhir Derbez por la denuncia por violación en la CDMX, informó que tras la decisión de un Tribunal Colegiado, la orden de aprehensión que emitió la Fiscalía CDMX quedó anulada.

Los abogados del despacho González Casanova y Asociados, detallaron que los magistrados apuntaron que hubo “graves violaciones al procedimiento” tras la denuncia, además de que las pruebas contra Vadhir Derbez no son suficientes.

Asimismo, confirmaron que tras la sesión del Tribunal Colegiado sobre la orden de aprehensión contra el actor por una denuncia de violación esta quedó anula, puesto que se le volvió a otorgar el amparo de fondo.

“El Tribunal Colegiado competente resolvió confirmar el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal a favor de nuestro representado [Vadhir Derbez] ratificando toda invalidez de fondo del mandamiento de captura librado en su contra (...) Desvirtúa el sustento jurídico y probatorio de la orden de aprehensión”. Comunicado de abogados de Vadhir Derbez.

Comunicado de abogados de Vadhir Derbez tras decisión de Tribunal Colegiado. (@CiroGomezL)

Comunicado de abogados de Vadhir Derbez tras decisión de Tribunal Colegiado. (@CiroGomezL)

Sumado a los argumentos dados por el Tribunal Colegiado, los abogados de Vadhir Derbez sostuvieron que su versión fue sostenida pues “no existen elementos objetivos y suficientes” de la existencia de los hechos de violación, ni siquiera como probables.

Por otra parte, explicaron que “una vez que se encuentre disponible el engrose de la resolución” brindarán la información a la opinión pública.

Abogados de Vadhir Derbez subrayan que la justicia se obtiene con pruebas

Ante la decisión del Tribunal Colegiado sobre la denuncia a Vadhir Derbez por violación, los abogados del actor apuntaron que la justicia “no se construye” con señalamientos mediáticos o especulaciones, señalando que esto solo sucede con pruebas.

Por otra parte, demeritaron estar notificados de algún otro proceso legal contra Vadhir Derbez.