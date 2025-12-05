El 4 de diciembre de 2025 murió el legendario actor Cary-Hiroyuki Tagawa a la edad de 75 años, el cual fue muy famoso en las décadas de los 80’s y 90’s.

Muchos recuerdan principalmente a Cary-Hiroyuki Tagawa por su papel como Shang Tsung en la película de Mortal Kombat original, así como en algunos videojuegos.

Cary-Hiroyuki Tagawa (Warner Bros.)

¿De qué murió Cary-Hiroyuki Tagawa?

De acuerdo con el reporte oficial, Cary-Hiroyuki Tagawa murió en la mañana del jueves 4 de diciembre debido a complicaciones derivadas de un ataque.

Cary-Hiroyuki Tagawa habría sufrido este episodio en su casa, por lo que murió rodeado de sus seres queridos casi de forma instantánea.

Al parecer fue algo inesperado, pues el actor no tenía reportes de enfermedades de cuidado o accidentes recientes.

Debido a la noticia fans y personalidades relacionadas al medio han expresado sus condolencias por la muerte de su amigo, compañero y actor favorito.

Uno de los más destacados fue Ed Boon, creador de Mortal Kombat, quien le hizo un pequeño homenaje en redes sociales, compartiendo su última participación en la franquicia.

We lost a legend today. Cary-Hiroyuki Tagawa @CHTOfficial played Shang Tsung in the 1995 Mortal Kombat film and sadly passed away at age 75. We had the privilege of his portrayal on the first MK film but also as an amazing voice actor in the Mortal Kombat 11 game.



Cary was one… pic.twitter.com/iAnTc0odGH — Ed Boon (@noobde) December 5, 2025

Mientras que el resto de seguidores publicó mensajes de apoyo a la familia y sus escenas favoritas del actor en las películas de la saga.

¿Quién fue Cary-Hiroyuki Tagawa?

Cary-Hiroyuki Tagawa fue un actor y productor japonés, el cual se hizo famosos en películas de acción como Mortal Kombat de 1995.

No obstante, Cary-Hiroyuki Tagawa también participó en obras como Licencia para Matar de James Bond, El Hombre en el Castillo de Amazon Prime y Memorias de una Geisha.

Además de hacer un curioso cameo en la serie de los 90’s de Sabrina La Bruja Adolescente, haciendo una meta referencia, pues interpreta al actor de una película parecida a Mortal Kombat.

Aunque muchos pensarían que el actor se encasilló en el papel de Shang Tsung, en realidad a él le agradaba repetir al personaje las veces que fuera.

Pues incluso hizo la voz de este y se prestó su imagen para Mortal Kombat 11 de PS4 y Xbox One.