Eduardo Manzano fue un famoso actor y comediante mexicano, quien se supo ganar el cariño de su publico gracias a sus personajes en televisión.

Pero ¿qué más se sabe de Eduardo Manzano? Te contamos los siguientes detalles del integrante de Los Polivoces que murió a los 87 años.

¿Quién fue Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano nació en la Ciudad de México el 18 de julio de 1938. Tiene dos hermanos y él es el mayor.

Eduardo Manzano heredó su gusto por la música de su mamá, Cecilia Balderas. Siendo su padre Eduardo Manzano Hinojosa.

Por otro lado, decidió inspirarse en el compositor José Ángel Espinoza para tener un buen manejo de su voz.

De sus trabajos más recordados era haber sido Gordolfo Gelatino en Los Polivoces, programa que realizó con Enrique Cuenca.

Eduardo Manzano en su papel de Gordolfo Gelatino. (Agencia México )

Asimismo, desempeño el papel de don Arnulfo López en la serie y obra de teatro de Una familia de diez.

¿Qué edad tenía Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano tenía 87 años de edad, cuando murió. Siendo su fecha de nacimiento el 18 de julio de 1938 y su fecha de muerte el 4 de diciembre de 2025.

¿Quién era la esposa de Eduardo Manzano?

La esposa de Eduardo Manzano era Susana Parra, siendo su segundo matrimonio con una boda en 1982.

La primera esposa de Eduardo Manzano fue Lourdes Martínez, una rockera que formó parte de Los Impala. Su matrimonio fue de 1965 a 1979.

Eduardo Manzano y Lourdes Martínez. (@arielmanzanooficial)

¿Qué signo zodiacal era Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano era del signo zodiacal de Cáncer, pues nació un 18 de julio.

¿Cuántos hijos tenía Eduardo Manzano?

El actor Eduardo Manzano tuvo tres hijos:

Eduardo Manzano Martínez de 57 años de edad

Ariel Manzano Martínez

Lourdes Mariela Manzano Martínez

De ellos, solo el primero conocido como Lalo Manzano fue quien se dedicó al espectáculo, aunque su hermano crea contenido en redes sociales.

Eduardo Manzano con su hijo Lalo Manzano. (@lalomanzanocomediante)

¿Qué estudió Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano estudió estudió ingeniera electrónica en el Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Aunque en realidad se dedicó a la actuación y producción, se desconoce si estudió algo relacionado con ello.

¿En qué ha trabajado Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano trabajó como actor de:

Los Polivoces

Una familia de diez

¡Ahí madre!

El Show de Eduardo II

Hazme reír y serás millonario

Tiempos y contrastes

La Farmacia de Televicuento

Agarrando parejo

Tres mil kilómetros de amor

Entre pobretones y ricachones

Somos del otro Laredo

Escuela para brujas

Yo hice a Roque III

La Vida en risa

Otras de las participaciones que Eduardo Manzano tuvo fue:

La Rueda de la Fortuna

Eduardo Manzano, actor. (Misael Valtierra/Cuartoscuro / Misael Valtierra)

Eduardo Manzano muere el 4 de diciembre a los 87 años de edad

Lalo Manzano, el hijo de Eduardo Manzano, fue quien dio la noticia de la muerte de su padre a los 87 años de edad.

A través de un comunicado fue que Lalo Manzano compartió que el 4 de diciembre murió Eduardo Manzano con causa de muerte aún desconocido aunque a mediados de 2025 tuvo problemas de salud.

El también actor decidió recordar a su papá por el gran comediante que era, pero también la magnífica persona que fue y que todos los que lo conocieron sabían.

Comunicado sobre la muerte de Eduardo Manzano. (@lalomanzanocomediante)

En 2026 se estrena la última temporada de Una familia de diez en la que se espera que Eduardo Manzano siga participando como don Arnoldo López.

El funeral de Eduardo Manzano se realizará hoy 5 de diciembre a las 4:00 pm en la funeraria J. García López sucursal General Prim.

