Braden Peters alias ‘Clavicular’ fue detenido la noche del jueves 27 de marzo de 2026 en Florida.

De acuerdo con registros penitenciarios, Clavicular fue arrestado en el cumplimiento de una orden de arresto emitida por el Condado de Osceola.

El irreverente streamer, de 20 años de edad, está acusado de cometer un delito menor de agresión.

Fue trasladado al centro penitenciario ubicado en Fort Lauderdale, donde le tomaron la fotografía para el archivo que incluye: su estatura, de un metro 85 centímetros, y su peso ,de 77 kilogramos.

Para obtener su liberación se ha fijado una fianza de mil dólares; poco más de 18 mil pesos.

Clavicular (@clavicular0 / X)

Clavicular fue detenido durante transmisión en vivo

Pese a que Kick aseguró que expulsaría a Clavicular tras atropellar a una persona, en diciembre de 2025, no lo hizo.

Clavicular presentaba su popular transmisión en la plataforma australiana de streaming cuando fue interrumpida por unos minutos.

Cuando se retomó la transmisión, no había rastro de Braden Peters. Había sido detenido.

Hasta el momento no se ha mencionado lo ocurrido en sus redes sociales.

Captan a Clavicular disparándole a un caimán

Horas antes de su arresto, en redes sociales circuló un video de Clavicular, disparándole a un caimán.

El material audiovisual muestra a Clavicular de paseo con sus amigos en los Everglades de Florida, un parque nacional de Estados Unidos declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El grupo, abordo de una lancha inflable, se detiene a observar a un caimán que flotaba en el pantano.

Sorpresivamente el creador de contenido, saca un arma de fuego y comienza a dispararle al animal.

Al respecto, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.

“Los agentes de la FWC están investigando el incidente y proporcionarán más información cuando esté disponible” Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre

De probarse un carácter delictivo, Clavicular podría ser multado por la caza o daño de especies protegidas.