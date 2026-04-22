Clavicular se mantiene en titulares. Braden Peters, nombre real del streamer, anuncia concurso con altas dosis de polémica, desde su inicio hasta el final.

Mediante una transmisión en Kick, Clavicular dijo estar organizando un concurso que llevará por nombre “Clavicular Finds Love”, el cual se transmitirá en formato reality show.

¿En qué consiste? Participarán 500 mujeres por el amor del creador de contenido, de 20 años de edad. La ganadora quedará embarazada de él, no es broma, éste es el premio.

🇺🇸 | El streamer estadounidense Clavicular anunció un concurso de modelaje para 500 mujeres en el que el premio para la ganadora será quedar embarazada de él. pic.twitter.com/PDVFJj6HDz — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 22, 2026

Clavicular recurre a tratamientos para aumentar su fertilidad

Clavicular no está desesperado por buscar pareja, mucho menos por encontrar el amor; sin embargo, sí le urge ser padre.

Clavicular dice querer debutar en la paternidad el próximo año, razón por la que le entusiasma buscar a la madre de su primogénito entre 500 mujeres, quienes darán todo en su concurso.

Para no fallar con “el gran premio”, que es dejar embarazada a la ganadora, Clavicular confiesa que recurrirá a tratamientos basados en inyecciones de:

TRT (Terapia de Reemplazo de Testosterona)

hCG (Gonadotropina Coriónica Humana)

hMG (Gonadotropina Menopáusica Humana

Las cuales, combinadas, son utilizadas para tratar la infertilidad masculina y preservar la función testicular.

Esto se le ocurrió tras haberse sometido a un estudio donde le aseguraron que cuenta con el 31% de fertilidad.

Clavicular revela su nivel de fertilidad (Red Social )

Cifra que ha generado una ola de comentarios. Hay quienes aseguran que es el resultado de consumir sustancias ilícitas así como de abusar de productos para mantener una estética de rostro y cuerpo casi perfecta.

Basándose en un reputación y su abuso de sustancias, cibernautas piden a las mujeres ser conscientes de que el streamer no cuenta con una salud idónea por lo que un embarazo podría ser riesgoso tanto para la persona como para el producto.