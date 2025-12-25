Un atropello en Cybertruck coloca a Clavicular en el centro de la polémica

Clavicular se encuentra en el centro de la polémica luego de que atropelló a una persona con su Tesla Cybertruck durante una transmisión en directo.

Las críticas contra el streamer Clavicular aumentaron cuando siguió su camino sin importar lo que le había pasado a esta persona.

Este fue el atropello en Cybertruck que colocó a Clavicular en el centro de la polémica

Braden Peters, mejor conocido en redes como ‘Clavicular’, realizó una transmisión en vivo en Nochebuena, sin embargo está se terminó convirtiendo en una pesadilla.

Y es que mientras intentaba abandonar un evento en Florida, Estados Unidos, un hombre saltó sobre el capó y el parabrisas de su Tesla Cybertruck.

Ante la incertidumbre de lo que estaba pasando, Clavicular aceleró su Tesla Cybertruck atropellando al hombre, quien terminó en el suelo.

Los acompañantes de Clavicular se muestran conmoncionados ante lo ocurrido, mientras que el streamer solo se limita a preguntar ‘¿Si estaba muerto?’, añadiendo que ‘esperaba que fuera así’.

En las imágenes, se muestra que Clavicular siguió con su camino sin importarle el estado del hombre que había atropellado.

De acuerdo con algunos reportes, la policía interrogó a Clavicular y posteriormente lo liberó sin cargos.

Las autoridades no han anunciado ninguna acción penal pendiente contra el streamer y expertos legales afirman que el marco de autodefensa de Florida, incluida la ley de defensa propia del estado, probablemente influyó en la decisión.

Informes señalan que el hombre atropellado sobrevivió y solo sufrió heridas leves.

Atropello en Cybertruck por parte de Clavicular genera debate en redes sociales

Los clips de la transmisión se difundieron rápidamente por las redes sociales, generando gran polémica.

Y es que mientras que algunos han mostrado indignación y molestia por la acción y comentario de Clavicular, otros han justificado su acto.

Seguidores de Clavicular han señalado que no es la primera vez que esta persona busca al streamer y lo trata de provocar con comportamientos similares a los vistos en el video.

Incluso algunos han señalado que el hombre atropellado es un acosador que constantemente comete este tipo de altercados y previamente ha acosado a varios creadores de contenido.

Y es que suele aparecer sin invitación en eventos en vivo para llamar la atención.

Algunos usuarios han señalado que ese mismo día se reportó que la persona había enfrentado a Clavicular en el mismo lugar, lo que provocó que el streamer intentara irse.