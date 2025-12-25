El creador de contenido y streamer, Braden Peters mejor conocido como Clavicular, atropelló a un hombre con su Tesla Cybertruck.

El hecho ocurrido durante una transmisión en vivo por lo que seguidores de Braden Peters “Clavicular” así como sus acompañantes, fueron testigos.

El video acumula millones de visitas y, por tanto, ya es viral en Internet, por lo que en SDPnoticias contamos más sobre streamer.

¿Quién es Braden Peters alias ‘Clavicular’?

En su perfil de LinkedIn, Braden Peters alias ‘Clavicular’ se presenta como

Streamer en Kick

Creador de contenido, principalmente en TikTok e Instagram.

Coach. Ofrece consejos y tips en privado para mejorar la estética y su presencia visual.

Su fama en redes sociales e Internet ha tomado fuerza por su contenido extremo. A finales de este año llamó la atención por inyectarle péptidos cosméticos a su novia, de 17 años de edad.

Hoy su nombre está haciendo ruido por atropellar a un hombre en presencia de sus amigos y durante una transmisión en vivo.

Braden Peters alias ‘Clavicular’ (@clavicular0 / Instagram)

¿Qué edad tiene Braden Peters alias ‘Clavicular’?

El estadounidense Braden Peters alias ‘Clavicular’, con sede en Miami, nació el 17 de diciembre de 2005, por lo que actualmente tiene 25 años de edad.

¿Quién es la esposa de Braden Peters alias ‘Clavicular’?

Braden Peters alias ‘Clavicular’ no está casado. Tiene novia, quien tiene 17 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Braden Peters alias ‘Clavicular’?

A Braden Peters alias ‘Clavicular’ lo rige el signo zodiacal de sagitario.

Braden Peters alias ‘Clavicular’ (@clavicular0 / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Braden Peters alias ‘Clavicular’?

Braden Peters alias ‘Clavicular’ no tiene hijos.

¿Qué estudió Braden Peters alias ‘Clavicular’?

Braden Peters alias ‘Clavicular’ es egresado de la Escuela preparatoria Seton Hall. Estuvo un mes en la Universidad del Sagrado Corazón. Decidió dedicarse a la creación de contenidos antes que completar sus estudios.

¿En qué ha trabajado Braden Peters alias ‘Clavicular’?

Braden Peters alias ‘Clavicular’ trabajó en el restaurante The Chatham Squire como parte del personal de seguridad.

Braden Peters alias ‘Clavicular’ atropella a un hombre con su Tesla Cybertruck

Braden Peters alias ‘Clavicular’, abordo de su Tesla Cybertruck, transmitía en vivo cuando un hombre se colocó delante de su vehículo intentado atrapar su atención.

El hombre, quien se presume es fan del streamer, estaba haciendo gestos cuando Braden Peters alias ‘Clavicular’ continuó su camino.

Sin importar los presentes y los cibernautas al pendiente de su transmisión, atropelló al hombre, lo que generó indignación.

Y es que Clavicular no se mostró arrepentido por lo que había hecho; indiferente, preguntó si había muerto y enseguida deseó que así fuera.

Sus seguidores de inmediato mostraron descontento a su acción, incluso se preocuparon por la salud del supuesto fan.

No obstante, también hubo personas que aseguraron que el hombre merecía ser atropellado ya que en varias ocasiones se le vio siguiendo y molestando al streamer.