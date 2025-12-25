Clavicular fue expulsado de la plataforma de streaming Kick, esto luego de haber atropellado a una persona con su Tesla Cybertruck durante una transmisión en directo.

Esto pese a que las autoridades no han anunciado ninguna acción penal pendiente contra el streamer estadounidense.

Kick expulsa a Clavicular tras polémica por un atropello con Tesla Cybertruck

El nombre de Braden Peters, mejor conocido como ‘Clavicular’, se viralizó en las redes sociales luego de que en una transmisión en vivo del 24 de diciembre atropelló a una persona.

Kick actúa contra Clavicular tras polémica por un atropello (Captura de pantalla )

Poco después de que la grabación circulara en redes sociales, el canal Kick de Clavicular dejó de estar disponible y permanece inaccesible.

Hasta el momento, el streamer Clavicular no ha emitido ningún comunicado público sobre el asunto, por lo que no se sabe si se trata de una suspensión temporal o permanente.

Kick tampoco ha emitido ningún comunicado oficial sobre lo qué pasó con Clavicular.

Desde hace tiempo, Kick se encuentra en medio de la polémica luego de que ha ganado la reputación de albergar contenido extremo y no tener controles sobre el contenido que se publica.

Y es que se ha enfrentado acusaciones por “negligencia” por no bloquear “contenido peligroso”.

Por transmisión en vivo donde se muestra que se atropelló a una persona, Kick actuó contra Clavicular

En la transmisión en vivo se muestra a Clavicular en su Tesla Cybertruck cuando un individuo saltó frente a su parabrisas e intentó llamar su atención con un comportamiento provocador.

Ante la incertidumbre de lo que estaba pasando, Clavicular aceleró su Tesla Cybertruck atropellando al hombre.

Los acompañantes de Clavicular se muestran conmocionados ante lo ocurrido, mientras que el streamer solo se limita a preguntar ‘¿Si estaba muerto?’, añadiendo que ‘esperaba que fuera así’.

En medio de la controversia por su acción, usuarios han salido en su defensa al señalar que el hombre en realidad se trata de un acosador de creadores de contenido.

Incluso se ha dado a conocer que no es la primera vez que acosa y provoca a Clavicular cuando se encuentra en una transmisión en directo.

Imágenes adicionales de la misma transmisión en vivo muestran a Clavicular hablando con una persona que llevaba un chaleco reflectante.

Durante este intercambio, Clavicular afirmó haber actuado por miedo y defensa propia, alegando que había gente rodeando su vehículo.