Braden Peters, mejor conocido como Clavicular, volvió a generar polémica tras convulsionar en plena transmisión en vivo en Kick.

El streamer de 20 años de edad perdió el conocimiento durante una falsa pelea en una fiesta en Miami, cuando otro joven le aplicó una llave de estrangulamiento.

La presión en su cuello provocó una crisis hipóxica con convulsiones, mientras los presentes intentaban auxiliarlo.

Aunque recuperó la consciencia minutos después, el video ya acumula millones de reproducciones y reaviva las críticas por sus contenidos extremos.

¿Qué le pasó a Clavicular?

Clavicular realizaba una transmisión en vivo durante una fiesta en Miami.

En un momento, Clavicular, frente a una piscina, comienza a jugar con otro joven; ambos inician una falsa pelea.

De pronto, su compañero realiza una llave de estrangulamiento al streamer, quien es sujetado por detrás y del cuello, en pocos segundos pierde el conocimiento.

La situación empeora cuando Clavicular enfrenta una crisis hipóxica con convulsiones debido a la presión en su cuello, lo que impidió el paso del oxígeno a su cerebro.

Personas que presenciaron el evento intentaron ayudar, lo tomaron de las piernas y evitaban que se golpeara a sí mismo.

Más tarde, el streamer recupera la consciencia, se toma su tiempo para permitir que su cuerpo recupere el control y pueda ponerse de pie.

Cabe mencionar que la llave de estrangulamiento sí estaba planeada. El irreverente joven es conocido por generar polémica para ganar fama y facturar por medio de plataformas.

Entre sus polémicas destacan:

Atropellamiento con su Tesla

Arresto por disparar a un caimán en una zona ecológica protegida

Inyección de péptidos a menor de edad

Contenidos extremos de Looksmaxxing

Aunque ha sido arrestado por su planeadas acciones, Clavicular continúa retando a la sociedad, pero sobre todo a las autoridades.