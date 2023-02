¿Despido injustificado a Ana María Alvarado? Michelle Rubalcava duda de intenciones de Maxine Woodside pues considera que pueden afectar a la conductora.

El martes 31 de enero Ana María Alvarado -de 54 años de edad- compartió un video en donde reveló que había sido despedida del programa ‘Todo para la mujer’.

Al borde del llanto, Ana María Alvarado lamentó que saliera de la emisión después de 32 años interrumpidos de trabajo. En medio de la controversia, Maxine Woodside -de 74 años de edad- desmintió esta información.

¿Maxine Woodside le tomó la palabra a Ana María Alvarado? Ella le sugirió que si no estaba cómoda la ‘corriera’

Maxine Woodside cree que no se vale que Ana María Alvarado monetice con la muerte de su hijo

En medio de la controversia, varios famosos han mostrado su apoyo a Ana María Alvarado. Tal fue el caso de Michelle Rubalcava quien incluso le aconsejó a la conductora asesorarse pues no confía en las intenciones de Maxine Woodside.

Desde finales del año pasado surgió la versión de que había problemas entre Maxine Woodside y Ana María Alvarado. Los problemas fueron evidentes cuando recortaron la participación de la conductora.

Sin embargo la relación de Maxine Woodside y Ana María Alvarado se terminó de romper cuando la conductora reveló que la habían corrido del programa ‘Todo para la mujer’.

Aunque Maxine Woodside negó que despidió a Ana María Alvarado, muchos famosos le han mostrado su apoyo a la conductora.

Tal fue el caso de Michelle Rubalcava -de 37 años de edad- quien en su canal de YouTube puso en duda las intenciones de Maxine Woodside.

Michelle Rubalcava puntualizó que no entiende la actitud de Maxine Woodside ya que Ana María Alvarado no tendría la necesidad de inventar que la habían despedido.

“Yo no entiendo la actitud de la señora Maxine porqué Ana María inventaría todo este circo”

En su video, Michelle Rubalcava señaló que de acuerdo con algunas versiones Maxine Woodside se enojó con Ana María Alvarado por revelar detalles sobre la muerte de su hijo.

“Yo tengo entendido, hay varios rumores, aseguran que cuando muere el hijo de la señora Maxine a Ana María le piden que de una versión, cuando después se descubrió que no era así, pero que se enojaron con Ana María supuestamente porque estaba dando otra información a reporteros”

Sin embargo, Michelle Rubalcava no cree que Ana María Alvarado haya sido la encargada de revelar detalles sobre la muerte del hijo de Maxine Woodside.

“Yo no sé si esto sea verdad, yo no lo creo. Creo que Ana María en ese agradecimiento se acopló de la versión que le pidió la familia de Maxine que dijera”

Sobre por qué Maxine Woodside se habría arrepentido de despedir a Ana María Alvarado, Michelle Rubalcava destacó que el cree que tiene que ver con los abogados de Fórmula.

“Señora Maxine yo creo que este circo que está haciendo usted que obviamente después de que Ana María da su declaración se hace un revuelo seguramente los abogados de Fórmula le hablaron y le dijeron en este momento limpias tu regazón y la sigues teniendo ahí porque nosotros no vamos a pagarle una indemnización”

Michelle Rubalcava cree que los abogados de Fórmula le hablaron a Maxine Woodside porque no le quieren pagar a Ana María Alvarado lo que le corresponde.

“Seguramente eso es lo que pasó que los abogados le dieron no la despides, no la corres porque nos va a salir más caro o en ese caso le pagas tú. Por eso la señora sale diciendo ‘no yo no la despedí’”

Michelle Rubalcava