El pleito entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside no concluye con el despido de la primera del programa “Todo para la mujer”, por el contrario, lo fortalece.

Sobre todo ahora que Ana María Alvarado, de 54 años de edad, comienza a contradecirse en sus declaraciones pues tras asegurar que la despidieron injustamente ahora dice que ella lo sugirió e incluso revela la razón.

Ana María Alvarado (captura de pantalla / Ana María Alvarado YouTube)

Ana María Alvarado revela porqué la despidió Maxine Woodside

Mediante una llamada telefónica con Gustavo Adolfo Infante, de 57 años de edad, Ana María Alvarado dijo estar triste pero bien tras su salida de “Todo para la Mujer”.

Así como reitera que nunca faltó al programa solo por causas de fuerza mayor por lo que está satisfecha de haber cumplido como se debe con su compromiso a lo largo de 32 años.

Asimismo explica que la tensión entre ella y la veterana conductora surgió cuando se le cambió el horario en Todo para la Mujer, lo que expuso en sus redes sociales y que no le pareció a Maxine Woodside ya que comenzaron a atacarla.

“Yo solo anuncié, no puse nada más, mas que estará un día, y a raíz que yo publiqué la comienza a atacar la gente, pero esa fue decisión de la gente, yo no me puedo meter”, dice la comunicadora muy segura de sí.

Maxine Woodside y Ana María Alvarado. (Especial)

Ana María Alvarado le sugirió a Maxine Woodside que si no estaba cómoda ‘la corriera’

Y sin pensarlo, suelta la gran contradicción pues Maxine Woodside -de 74 años de edad- la despidió por sugerencia de ella. De acuerdo con Ana María Alvarado, ella se acercó a la veterana para intentar conciliar, esto porque ya la tenía cansada la situación.

“Iba con ganas de conciliar, de saber por qué estaba enojada, qué es lo que estaba pasando en la relación porque vi que después de 4 martes ella no me iba a decir nada y sí dependía de ella, porque ella es mi patrona, mi jefa, ella me contrató, ella es quien me paga” Ana María Alvarado

Maxine Woodside le dijo que su molestia fue porque la estaban atacando en redes sociales por las cosas que ella salía a decir, por lo que la periodista amenazó con irse del programa.

“Dije, ok, si ya no estás contenta, si ya no me quieres aquí, entonces dime a quién acudo para mi liquidación y ella me dijo que con los directivos, específicamente con Jaime Azcárraga. (Dijo) Aceptó que vayas por tu liquidación, qué pena que esto haya terminado así, te despido, pero fue un final muy triste” Ana María Alvarado

Y el resto es historia, Ana María Alvarado está fuera de Todo para la Mujer y Maxine Woodside asegura que ella no fue quien la corrió.