La industria del espectáculo se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte de Robert Duvall, actor ganador del Oscar en 1983 por Tender Mercies.

Fue la esposa de Robert Duvall quien confirmó la muerte del actor de El Padrino e Impacto Profundo a los 95 años de edad.

¿De qué murió Robert Duvall? Esto se sabe sobre la muerte del actor ganador del Oscar

A través de un comunicado, Luciana Duvall -esposa de Robert Duvall- confirmó la muerte del actor estadounidense a los 95 años de edad.

Muere Robert Duvall, actor ganador del Oscar (Robert Duvall / Facebook )

Hasta el momento, no se ha publicado un informe oficial sobre las causas especificas de la muerte de Robert Duvall.

Los primeros reportes han señalado que la muerte de Robert Duvall ocurrió de forma natural, sin indicios de violencia o circunstancias inusuales.

Cabe destacar que ni las autoridades ni la familia de Robert Duvall han revelado detalles sobre enfermedades o complicaciones concretas que pudieran afectar la salud del actor.

En años previos, hubo rumores ocasionales sobre su salud como preocupaciones por su edad avanzada o especulaciones de 2016 sobre un posible derrame.

Pero no hay reportes confirmados de complicaciones graves en los últimos meses que expliquen directamente su muerte.

Así se confirmó la muerte de Robert Duvall, actor de El Padrino e Impacto Profundo

Fue a través de la cuenta de Facebook del actor que Luciana Duvall compartió un comunicado en el que confirmó la muerte de Robert Duvall.

Luciana Duvall relató que Robert Duvall murió “tranquilamente en casa, rodeado de amor y comodidad” el domingo 15 de febrero en Middleburg, Virginia.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su casa, rodeado de amor y consuelo” Luciana Duvall

En su mensaje, Luciana Duvall destacó que mientras que para el mundo Robert Duvall era un extraordinario profesional, para ella lo era todo.

“Para el mundo, era un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo” Luciana Duvall

Luciana Duvall recordó que Robert Duvall dejó un gran legado en la industria del espectáculo y será recordado por todos los personajes a los que les dio vida.

“Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus numerosos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable” Luciana Duvall

Por último, Luciana Duvall agradeció por todo el apoyo que le brindaron a su esposo Robert Duvall y pidió privacidad para estos difíciles momentos que está atravesando.

“Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja” Luciana Duvall