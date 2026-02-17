A través de una publicación oficial, SEGA dio a conocer la muerte de Hideki Sato, conocido por ser el responsable del desarrollo y la creación de las consolas de la compañía en los 80’s y 90’s.

Además, Hideki Sato fue parte importante de impulsar la línea de arcades de SEGA, convirtiéndose en los 80’s en una de las marcas de más importantes de este tipo de entretenimiento.

Hideki Sato (SEGA)

¿De qué murió Hideki Sato?

Hideki Sato murió el pasado 13 de febrero de 2026 a los 77 años de edad, ni los familiares ni SEGA dieron a conocer la causa de muerte del ingeniero de videojuegos.

El secretismo alrededor de la muerte de Hideki Sato se da en parte por la cultura de Japón, que busca mantener la vida pública alejada de la privada; de ahí que se anunciara la muerte 3 días después.

Hasta donde se sabe, el ingeniero de SEGA no tenía ninguna enfermedad de cuidado ni había sufrido algún accidente o lesión que pusiera en riesgo su vida.

Se espera que conforme avancen las semanas se dé a conocer más acerca de la muerte alrededor del legendario colaborador de SEGA, pues era muy querido por fans de la marca fuera de Japón.

¿Quién fue Hideki Sato?

Hideki Sato fue un ingeniero que formó parte de SEGA casi desde los inicios de la compañía, comenzando a colaborar con la misma desde 1971, dedicándose en un inicio al desarrollo de arcades.

Sin embargo, su principal aporte a SEGA fue el lograr una transición exitosa de los arcades a las consolas en la década de los 80’s, siendo el principal responsable detrás del equipo de desarrollo del Master System.

Desde ese momento se convirtió en pieza fundamental de la creación de las consolas de la marca, estando detrás del Génesis, el Saturn y el Dreamcast, la última consola de SEGA.

Tras la salida de la compañía del mercado de las consolas, Hideki Sato se mantuvo en diversos puestos, llegando a ocupar la presidencia entre 2001 y 2003 y retirándose de la industria en 2008.