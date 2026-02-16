A través de las redes sociales se dio a conocer la muerte de Robert Duvall, actor ganador del Oscar en 1983 por Tender Mercies.

Robert Duvall contaba con una amplia trayectoria en la industria del espectáculo; sin embargo, muchas personas se han cuestionado sobre quién fue el actor recordado por su trabajo en El Padrino.

¿Quién fue Robert Duvall, actor ganador del Oscar?

Robert Duvall nació el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, hijo de una actriz aficionada y un contralmirante de la Marina de Estados Unidos.

Logró formar una gran trayectoria dentro de la industria del espectáculo, Robert Duvall trabajó varias décadas en cine y televisión.

Robert Duvall, actor ganador del Oscar (Robert Duvall / Facebook )

Robert Duvall estuvo presente en series y películas por cerca de siete décadas, siendo uno de los intérpretes más respetados y versátiles de Hollywood.

Además de su labor frente a la cámara, también se desarrolló como director y productor.

¿Cuántos años tenía Robert Duvall?

Robert Duvall murió a los 95 años de edad.

¿Quién fue la esposa de Robert Duvall?

El actor Robert Duvall se casó cuatro veces:

Barbara Benjamin (1964-1975)

Gail Youngs (1982-1984)

Sharon Brophy (1991-1995)

Desde 2005 estuvo casado con la actriz y directora argentina Luciana Duvall (antes Pedraza), con quien colaboró en proyectos y cofundó The Robert Duvall Children’s Fund.

Robert Duvall, actor ganador del Oscar (Robert Duvall / Facebook )

¿Qué signo zodiacal fue Robert Duvall?

Robert Duvall fue del signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tenía Robert Duvall, actor ganador del Oscar?

Robert Duvall no tuvo hijos biológicos.

¿Qué estudió Robert Duvall, actor ganador del Oscar?

Robert Duvall se graduó del Principia College en Elsah, Illinois, en 1953.

Estudió drama en Principia College y se formó en el Neighborhood Playhouse School de Nueva York bajo la tutela del influyente maestro Sanford Meisner.

Robert Duvall, actor ganador del Oscar (Robert Duvall / Facebook )

¿En qué trabajó Robert Duvall, actor ganador del Oscar?

Robert Duvall sirvió brevemente en el Ejército antes de debutar en televisión y teatro.

Su debut cinematográfico llegó en 1962 con el papel de Boo Radley en Matar a un ruiseñor.

Su carrera despegó en los 60 con roles en la televisión, teatro y cine.

Robert Duvall es recordado por su interpretación de:

Augustus “Gus” McCrae en Lonesome Dove

Tom Hagen en El Padrino y El Padrino II,

El teniente coronel Kilgore en Apocalipsis

También participó en otras producciones como:

The Great Santini

Lonesome Dove (miniserie Emmy-nominada)

The Apostle (que también dirigió y produjo)

Network

The Judge

Widows

Dirigió películas como “The Apostle” y “Assassination Tango”, donde incluyó su pasión por el tango.

Ganó el Oscar en 1983 por su actuación del cantante de country alcohólico Mac Sledge en TenderMercies de Bruce Beresford.

Fue nominado a siete Premios de la Academia (ganó una como Mejor Actor), siete Globos de Oro (ganó uno), un BAFTA y un Emmy.

Robert Duvall, actor ganador del Oscar (Robert Duvall / Facebook )

Así se confirmó la muerte de Robert Duvall, actor ganador del Oscar

Luciana Duvall compartió un comunicado en el que confirmó la muerte de Robert Duvall el domingo 15 de febrero en Middleburg, Virginia.

En su mensaje, Luciana Duvall relató que Robert Duvall murió “tranquilamente en casa, rodeado de amor y comodidad”.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su casa, rodeado de amor y consuelo” Luciana Duvall

En su mensaje, Luciana Duvall destacó que mientras que para el mundo Robert Duvall era un extraordinario profesional, para ella lo era todo.

“Para el mundo, era un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo” Luciana Duvall

Luciana Duvall recordó que Robert Duvall dejó un gran legado en la industria del espectáculo y será recordado por todos los personajes a los que les dio vida.

“Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus numerosos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable” Luciana Duvall

Por último, Luciana Duvall agradeció por todo el apoyo que le brindaron a su esposo Robert Duvall y pidió privacidad.

“Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja” Luciana Duvall

Hasta el momento, no se ha dado a conocer cuál fue la causa de su muerte.