Sergio Mayer responde a Gustavo Adolfo Infante por caso del niño Braulio

Luego de que el conductor Gustavo Adolfo Infante señalara a Sergio Mayer de utilizar el caso del niño Braulio para promover su carrera política, el actor responde

En una entrevista con René Franco, el actor Sergio Mayer respondió al conductor y periodista Gustavo Adolfo Infante.

Sergio Mayer expresó que Gustavo Adolfo Infante es una ‘piedrita en el zapato’

En el programa de radio, Sergio Mayer restó importancia a lo dicho por Gustavo Adolfo Infante y a los señalamientos en su contra realizados por Miriam, la madre de Braulio.

“Le faltó decir ‘¡qué pase el desgraciado!, ahora dice que la señora (mamá de Braulio) que los amenacé, es él el que le dice ‘¿te amenazó?’, y ella responde ‘sí nos amenazó’” Sergio Mayer

René Franco también preguntó a Sergio Mayer si valía la pena meterse en problemas por esta situación respecto al niño Braulio.

Estamos al aire con @SergioMayerb pic.twitter.com/To4gxIgykq — La Taquilla con René Franco (@La_Taquilla) September 24, 2021

Sergio Mayer respondió: “Porque adoro ver al niño, si te has fijado yo jamás he dicho el nombre del niño para no exponerlo, pero un caso como el de él, eso para mí vale oro”.

Además, Sergio Mayer expresó sentirse satisfecho de saber que pudo cambiar la vida de un niño. “Con algo que yo pude hacer, hoy el niño es feliz”, expresó.

“Va a la escuela, tiene acta de nacimiento y la gente lo conoce, me refiero con identidad, no que lo conozca por el tema mediático que están haciendo con esto” Sergio Mayer

También, Sergio Mayer aseguró que sus diferencias con Gustavo Adolfo Infante vienen de muchos años atrás, por lo que se dice despreocupado de las acusaciones que hace el conductor en su contra.

Incluso, Sergio Mayer describió a Gustavo Adolfo Infante como una ‘piedra en el zapato’. “Es algo… o sea, tiene los medios para estar molestando, para estar desacreditando”, agregó.

“Estoy convencido que yo soy positivo, yo tengo que seguir adelante y él va a seguir desacreditándome, entonces yo no me voy a desgastar en eso” Sergio Mayer

Sergio Mayer asegura que sus problemas con Gustavo Adolfo Infante tienen más de 10 años

Finalmente, el actor Sergio Mayer expresó que tendría miedo de Gustavo Adolfo Infante si fuera un contrincante importante, pero mencionó que su pelea con el conductor lleva entre 12 o 15 años.

“Ya hay una denuncia que hice en su momento, donde tengo también los elementos que un juez le prohibió hablar de mi hace 12 años, esto no es nuevo” Sergio Mayer

Cabe recordar que en su programa ‘De Primera Mano’, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer un audio en el que supuestamente el exdiputado aceptaba que apoyaba a víctimas de abuso por interés político.

Respecto al caso del niño Braulio, en el audio se escucha que Sergio Mayer utilizó al menor de edad para apoyar su reelección.

Además, Gustavo Adolfo Infante entrevistó a Miriam, madre de Braulio, donde la mujer señaló sentirse amedrentada por Sergio Mayer.