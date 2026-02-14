¿De qué murió Dolores Muñoz Ledo Ortega? Reconocida actriz de doblaje y radionovelas mexicanas, acá te contamos lo que se sabe.

Este viernes 13 de febrero se dio a conocer la muerte de Dolores Muñoz Ledo Ortega “Marcela Septien”.

¿De qué murió Dolores Muñoz Ledo Ortega? Esto sabemos

La asociación Nacional de Actores (ANDA) dio a conocer la muerte de Dolores Muñoz Ledo Ortega, a los 107 años de edad.

Hasta ahora, se desconoce la causa de muerte de la icónica actriz de doblaje y radionovelas mexicanas.

Dentro de su mensaje, la ANDA mandó las condolencias a familiares y amistades de Dolores Muñoz Ledo Ortega en este momento tan complicado.

En redes sociales, el público la muerte de Dolores Muñoz Ledo Ortega, quien se consolidó como una figura histórica del doblaje.

¿De qué murió Dolores Muñoz Ledo Ortega? (@andactores / X)

Así fue la carrera de Dolores Muñoz Ledo Ortega, actriz de doblaje y radionovelas mexicanas

Con una amplia trayectoria en el mundo del entretenimiento, Dolores Muñoz Ledo será recordada por realizar doblaje en México y en Nueva York .

En 1943, Metro Goldwyn Mayer contrataría a actores mexicanos, incluida Dolores Muñoz Ledo Ortega, para los primeros doblajes.

El papel más destacado de Dolores Muñoz Ledo Ortega fue cuando le dio voz en español a la actriz sueca Signe Hasso en producciones como:

Dangerous Partners

The Seventh Cross

Assignment in Brittan

Asimismo por interpretar a Phyllis Thaxter. Además, participó en:

Rocky IV (1985) como Adrian Pennino en el doblaje original mexicano

Oro en el barro (1946) como Mary

Fuimos los sacrificados (1945) como Sandy Davyss

Abbott y Costello: En Hollywood (1945) como Ruthie

El retrato de Dorian Gray (1945) como Kate

Su alteza y el botones (1945) como Leslie Odell

Una gran dama (1944) como Jane Stilham

En la noche del pasado (1942) como Kitty

El puente de Waterloo (1940)

María Antonieta (1938) como Madame Lamballe

En el mundo de las radionovelas, Dolores Muñoz Ledo Ortega ganó reconocimiento en los años 60 por Kalimán: El juego de la muerte.