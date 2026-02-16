Shutaro Ida, director de Castlevania, murió a los 52 años de edad el pasado 10 de febrero del 2026; sin embargo, recientemente se dio a conocer su muerte en redes sociales y medios de comunicación.

Shutaro Ida era mejor conocido por ser el director de varios videojuegos como Castlevania o Bloodstained: Ritual of the Night y Bloodstained: The Scarlet Engagement.

¿De que murió Shutaro Ida a los 52 años de edad?

El director Shutaro Ida, murió el pasado 10 de febrero a los 52 años de edad; de acuerdo a los reportes, la causa de su muerte se debió a una larga batalla contra el cáncer de páncreas.

De acuerdo a la información, estuvo luchando por un año y medio contra el cáncer de páncreas antes de su muerte; se sabe que su familia celebró un funeral privado.

Shutaro Ida muere a los 52 años de edad; era director de Castlevania

La noticia de la muerte de Shutaro Ida se ha sentido entre la comunidad de videojuegos, ya que él había contribuido a numerosos títulos influyentes tanto en Castlevania como en otros proyectos; su visión también continuaba marcando el desarrollo de Bloodstained.

El pasado 1 de octubre del 2024, Shutaro Ida anunciaba en sus redes sociales su salida dede Bloodstained 2 tras ser diagnosticado de cáncer.

Durante su estadía en Konami, Shutaro Ida dirigió varios videojuegos de Castlevania para Game Boy Advance y DS como:

Castlevania: Aria of Sorrow

Dawn of Sorrow

Portrait of Ruin

Order of Ecclesia

Después de dejar Konami, junto con Koji Igarashi fundaron ArtPlay, estudio en el que dirigió Bloodstained: Ritual of the Night.