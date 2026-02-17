El mundo de la televisión está en shock tras darse a conocer la muerte de Dana Eden, la productora de la serie ‘Teherán’, mientras estaba en Grecia produciendo la nueva temporada del show.
La muerte de Dana Eden se ha prestado a toda clase de versiones y teorías al momento, pues se ha dado envuelta en misterio.
¿Qué le pasó a Dana Eden?
De acuerdo a The New York Times, Dana Eden fue encontrada muerta el pasado 15 de febrero en su habitación en un hotel de Atenas, Grecia.
Aunque no se ha dado a conocer la causa de muerte de Dana Eden, la posición oficial de las autoridades en Grecia es que la productora se suicidó; aunque la investigación continua abierta.
Para mucha gente, la muerte de la productora es inesperada, pues estaba dedicada a su trabajo en la cuarta temporada de ‘Teherán’.
Autoridades y la misma empresa responsable del show han pedido al gente que no se deje de llevar por teorías, con el fin de respetar la memoria de la realizadora y el luto de sus series queridos.
Muerte de Dana Eden ha despertado teorías en redes sociales
Dada la repentina muerte de Dana Eden, así como la manera en la que se dio, muchas personas han comenzado a elaborar teorías alrededor de lo sucedido, vinculando todo a la trama de la serie ‘Teherán’.
Pues ‘Teherán’ de Dana Eden muestra a una joven israelí tratando de infiltrarse en los sistemas de Irán, con el fin de desestabilizar las defensas del país.
Ante esto, en redes sociales ha comenzado a circular la versión que la productora no se suicidó, sino que fue asesinada por activos iranís debido a la mala publicidad que se le estaba haciendo al país y sus habitantes.