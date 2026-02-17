El mundo de la televisión está en shock tras darse a conocer la muerte de Dana Eden, la productora de la serie ‘Teherán’, mientras estaba en Grecia produciendo la nueva temporada del show.

La muerte de Dana Eden se ha prestado a toda clase de versiones y teorías al momento, pues se ha dado envuelta en misterio.

Dana Eden (@danaedeni)

¿Qué le pasó a Dana Eden?

De acuerdo a The New York Times, Dana Eden fue encontrada muerta el pasado 15 de febrero en su habitación en un hotel de Atenas, Grecia.

Aunque no se ha dado a conocer la causa de muerte de Dana Eden, la posición oficial de las autoridades en Grecia es que la productora se suicidó; aunque la investigación continua abierta.

Para mucha gente, la muerte de la productora es inesperada, pues estaba dedicada a su trabajo en la cuarta temporada de ‘Teherán’.

Autoridades y la misma empresa responsable del show han pedido al gente que no se deje de llevar por teorías, con el fin de respetar la memoria de la realizadora y el luto de sus series queridos.

Dana Eden (@danaedeni)

Muerte de Dana Eden ha despertado teorías en redes sociales

Dada la repentina muerte de Dana Eden, así como la manera en la que se dio, muchas personas han comenzado a elaborar teorías alrededor de lo sucedido, vinculando todo a la trama de la serie ‘Teherán’.

Pues ‘Teherán’ de Dana Eden muestra a una joven israelí tratando de infiltrarse en los sistemas de Irán, con el fin de desestabilizar las defensas del país.

Ante esto, en redes sociales ha comenzado a circular la versión que la productora no se suicidó, sino que fue asesinada por activos iranís debido a la mala publicidad que se le estaba haciendo al país y sus habitantes.