El actor Ricardo de Pascual, conocido por su participación en El Chavo del 8 con el personaje de Señor Cavillo, murió, según información dada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Pero ¿quién fue Ricardo de Pascual? Te compartimos algunos detalles del actor mexicano:

Quién fue

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Ricardo de Pascual murió a los 85 años de edad

¿Quién fue Ricardo de Pascual?

Ricardo de Pascual era un actor y comediante mexicano de cine, teatro y televisión con más de 60 años de carrera, que viajó a la Ciudad de México (CDMX) en busca de cumplir su sueño de ser actor.

La mamá de Ricardo de Pascual era Esperanza, mientras que la identidad de su padre se desconoce. Asimismo, se cree que tenía 6 hermanos, entre ellos Rocío y Rogelio quienes murieron.

En los últimos años, Ricardo de Pascual estuvo viviendo en Puebla y Veracruz, siendo su regreso a la CDMX de forma frecuente por nuevos proyectos actorales.

Ricardo de Pascual, actor. (Edgar Negrete Lira/SDPNoticias / Edgar Negrete Lira)

Dentro de las últimas declaraciones del actor, aseguraba que su estado de salud mejoraba cuando trabajaba, de modo que argumentaba que nunca iba a dejar de trabajar.

El último proyecto que Ricardo de Pascual tuvo fue Tomy Zombie, donde tuvo el personaje del abuelo de Zeus.

¿Qué edad tenía Ricardo de Pascual?

Ricardo de Pascual tenía 85 años de edad cuando murió, pues nació un 21 de agosto de 1940 y murió el 21 de abril de 2026.

¿Quién era la esposa de Ricardo de Pascual?

La esposa de Ricardo de Pascual era Martha, con quien se casó el 11 de julio de 2015.

Ricardo de Pascual con su esposa Martha. (Instagram/ricardodepascual)

Anteriormente, el actor tuvo otro matrimonio.

¿Qué signo zodiacal era Ricardo de Pascual?

Ricardo de Pascual era del signo zodiacal de Leo, pues nació el 21 de agosto.

¿Cuántos hijos tenía Ricardo de Pascual?

Se desconoce la cantidad de hijos que tuvo Ricardo de Pascual, pues el único que se conoce públicamente es Ricardo de Pascual Ponce, quien también es actor.

Ricardo de Pascual Jr., actor. (Facebook/roccodepascual)

¿Qué estudió Ricardo de Pascual?

Se desconoce el nivel de estudios de Ricardo de Pascual.

¿En qué trabajó Ricardo de Pascual?

Ricardo de Pascual fue actor, siendo estos algunos de sus proyectos:

Tenías que ser tú (telenovela)

Mi marido tiene familia (telenovela)

Por siempre mi amor (telenovela)

Mentir para vivir (telenovela)

Camaleones (telenovela)

Yo amo a Juan Querendón (telenovela)

Amy, la niña de la mochila azul (telenovela)

De pocas, pocas pulgas (telenovela)

El juego de la vida (telenovela)

El príncipe de barrio (serie)

Esta historia suena (serie)

Una familia de diez (serie)

Vecinos (serie)

40 y 20 (serie)

Por siempre Joan Sebastian ‘El Poeta del Pueblo’ (serie)

Como dice el dicho (serie)

La rosa de Guadalupe (serie)

Adictos (serie)

La familia P.Luche (serie)

Mujer, casos de la vida real (serie)

¡Anabel! (serie)

Chespirito (serie)

El Chavo del 8 (serie)

Peter Pan (teatro)

Mame el musical (teatro)

Los fantasmas de Scrooge (teatro)

Bella & Bestia (teatro)

Cuento de Navidad (teatro)

Ricardo de Pascual murió a los 85 años de edad

El actor Ricardo de Pascual murió a los 85 años de edad, el 21 de abril de 2026, informó la ANDA mandando condolencias a su familia.

ANDA da a conocer la muerte del actor Ricardo de Pascual.

Pese a que no se han brindado detalles específicos de lo que provocó su muerte, Ricardo de Pascual compartió en octubre de 2025 que había sido diagnosticado con la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) lo que le implicaba usar oxígeno continuamente.

Asimismo, dijo que había enfrentado diversos problemas médicos con enfermedades en riñones, arritmias y una operación de columna. Sin embargo, dijo estar bajo tratamientos médicos.

Hasta el momento no se conocen los detalles fúnebres para despedir a Ricardo de Pascual.