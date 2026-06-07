Christian Nodal no podrá registrar la marca “El Forajido” debido a que una agrupación jalisciense demostró tener derechos de antigüedad y uso sobre esa identidad desde principios de la década de los 90.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) habría concluido que otorgar el registro a Nodal generaría una grave confusión entre los consumidores y seguidores de ambas propuestas musicales.

Christian Nodal no podría registrar ‘El Forajido’ tras oposición de Grupo Forajido

Christian Nodal buscó registrar la marca “El Forajido”-dentro de las categorías relacionadas con espectáculos- como una nueva identidad artística tras revelar que no posee el control legal sobre su propio nombre, el cual pertenece a su padre.

Sin embargo, Grupo Forajido presentó una oposición formal ante el IMPI, argumentando una trayectoria de más de treinta años y la vigencia de su registro hasta 2034.

Christian Nodal comparte fotos en su etapa como forajido (Instagram/@nodal )

De acuerdo con varios reportes, el IMPI habría fallado a favor de la agrupación, determinando que la solicitud de Nodal generaría confusión en el sector del entretenimiento.

La autoridad determinó que añadir el artículo “El” no es suficiente para diferenciarlo de la marca “Forajido” ya registrada por la agrupación de Guadalajara.

Grupo Forajido respaldó su oposición presentando registros históricos, carteles, portadas de discos y pruebas de sus giras y presentaciones desde 1993, lo que invalidó la solicitud de exclusividad de Nodal.

Además argumentó que otorgar el registro a Nodal generaría una grave confusión fonética, gráfica y conceptual.

Los abogados del cantante sonorense buscaron justificar que el término estaba intrínsecamente ligado a la imagen pública y los lanzamientos discográficos del artista en plataformas como Spotify y YouTube.

Tras analizar la documentación, el IMPI habría concluido que otorgar el registro solicitado podría generar confusión entre consumidores y seguidores, por lo que la coexistencia de ambas identidades dentro del mismo sector comercial no era viable.

Esta resolución obliga a Christian Nodal a replantear sus estrategias de mercadotecnia y promoción al carecer de una marca propia independiente.

Cabe mencionar que Christian Nodal ya había comenzado a utilizar “El Forajido” en sus redes sociales y en parte de su imagen pública.

Christian Nodal tendría que replantear su estrategia tras no poder registrar la marca “El Forajido”

Christian Nodal buscaba registrar la marca “El Forajido” principalmente como una estrategia para obtener independencia comercial y artística, debido a que actualmente no posee los derechos legales sobre su propio nombre.

La marca “Christian Nodal” no pertenece al cantante; fue registrada en 2016 por su padre y exmánager, Jaime González, a través de la empresa JG Music.

Debido a que la titularidad fue renovada recientemente hasta el año 2036, Nodal no puede utilizar su nombre en discos, conciertos o campañas publicitarias sin la autorización de dicha empresa.

El registro de “El Forajido” representaba un plan para desligarse comercialmente de su padre y crear sus propias empresas operativas dentro del sector del entretenimiento.

Nodal buscaba formalizar un nombre que ya estaba intrínsecamente ligado a su imagen pública.

El término ha sido el título de sus álbumes (Forajido EP 1 en 2022 y Forajido EP 2 en 2023) y el nombre de sus giras internacionales, convirtiéndose en una marca ya reconocida por su público.

Para continuar con sus proyectos de expansión, Nodal se verá obligado a negociar directamente con Grupo Forajido para obtener algún tipo de permiso o desarrollar una identidad gráfica y fonética completamente nueva que no vulnere derechos preexistentes.

Si Nodal decidiera recuperar el uso de su nombre original bajo su propio control, enfrentaría la necesidad de rescindir su contrato con JG Music (vigente hasta 2035), lo cual implicaría el pago de una indemnización millonaria.

Hasta el momento, Christian Nodal sigue usando “El Forajido” en sus redes sociales.