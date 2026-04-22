Hoy 22 de abril de 2026, Karina Duprez murió, informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), lo que fue confirmado por su nieto Chris Pazcal.
Pero ¿quién fue Karina Duprez? Te lo compartimos con los siguientes datos:
¿Quién fue Karina Duprez?
Karina Julia Descalzo Guzmán o bien, Karina Duprez, fue una primera actriz mexicana y directora, conocida por su aporte al entretenimiento en la televisión nacional.
Respecto a su familia, Karina Duprez formó a una hija que es actriz y nietos, dentro de los que está Chris Pazcal -actor- y su nieta Kathian Pazcal -productora-. Asimismo, tiene un nieto que se llama Alexander Pazcal, pero se desconoce a qué se dedica.
Karina Duprez logró conocer a un bisnieto del matrimonio de Chris Pazcal con Ana Mer Gallo.
Por otra parte, la actriz proviene del matrimonio de Magda Guzmán y el director de teatro francés Julian Duprez y su tío, Flaco Guzmán.
¿Qué edad tenía Karina Duprez?
Karina Duprez tenía 79 años cuando murió, pues nació el 23 de diciembre de 1946 y falleció el 22 de abril de 2026.
¿Quién era el esposo de Karina Duprez?
Se desconoce si Karina Duprez actualmente estaba casada, pero anteriormente fue esposa de Carlos Ancira hasta que él murió por cáncer.
¿Qué signo zodiacal es Karina Duprez?
Karina Duprez era del signo zodiacal de Capricornio, pues nació el 23 de diciembre.
¿Cuántos hijos tenía Karina Duprez?
Karina Duprez tuvo una hija llamada Magda Karina Ancira Duprez.
¿Qué estudió Karina Duprez?
Karina Duprez estudió actuación en la Academia de Andrés Soler, luego en Bellas Artes y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La actriz también estudió dirección de teatro infantil en Londres, Inglaterra.
¿En qué trabajó Karina Duprez?
Karina Duprez fue actriz en estos proyectos:
- Yesenia
- Rosa salvaje
- Mundo de Juguete
- La fuerza del amor
- El cristal empañado
- Juana Iris
- Vivir enamorada
- La venganza
- Los miserables
- Gutierritos
Karina Duprez fue directora de escena es estos proyectos:
- Mi verdad oculta
- Mi amor sin tiempo
- Mi secreto
- Fuego ardiente
- Y mañana será otro día
- Por siempre Joan Sebastian (parte uno)
- La rosa de Guadalupe
- Cuando me enamoro (primera parte)
- Sortilegio (segunda parte)
- En nombre del amor
- Pasión
- Sueños y caramelos
- Mujer bonita
- Alma rebelde (primera parte)
- Rosalinda (segunda parte)
- Gotita de amor
- La usurpadora (primera parte)
- Esmeralda
- Los hijos de nadie
- Bendita mentira
- Para toda la vida (primera parte)
- Agujetas de color de rosa
- Tenías que ser tú
- Balada por un amor
Karina Duprez, actriz de Rosa Salvaje, murió a los 79 años de edad
La actriz de Rosa Salvaje, Karina Duprez, murió a los 79 años de edad, informó la ANDI, mismo hecho que fue confirmado por su nieto Chris Pazcal.
A través de un post en redes sociales, la ANDI recordó que Karina Duprez era su socia por lo que mandó condolencias a la familia de la recordada actriz.
Por otra parte, Televisa Espectáculos compartió que a petición de Karina Duprez, no se realizará velorio, pues solo será cremada y se le hará una misa el 25 de abril de 2026.
En lo que respecta a su familia, fue su nieto Chris Pazcal quien se despidió de su abuela y agradeció el que haya podido convivir un año con su bisnieto Lorenzo.
Su única hija, Magda Karina Ancira Duprez no se ha pronunciado sobre la muerte de su mamá.