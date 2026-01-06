El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte de Jayne Trcka, fisicoculturista y actriz de Scary Movie.

Su muerte fue confirmada por la oficina del médico forense del condado de San Diego luego de que Jayne Trcka fue encontrada sin signos vitales en su casa de California.

¿De qué murió Jayne Trcka? Esto es lo que se sabe sobre el deceso de la fisicoculturista y actriz de Scary Movie

Jayne Trcka murió a los 62 años de edad el 12 de diciembre de 2025 en San Diego, California, según confirmó su hijo al portal TMZ el lunes.

¿De qué murió Jayne Trcka? Fisicoculturista y actriz de Scary Movie (Tomada de video )

Aunque hasta el momento la causa de su muerte permanece pendiente de investigación.

De acuerdo con declaraciones del hijo de Jayne Trcka a TMZ, no tenía conocimiento de que su madre padeciera alguna enfermedad o condición médica previa que pudiera explicar su muerte .

Esto ha generado gran polémica en torno a las circunstancias de su muerte.

TMZ reportó que una amiga de Jayne Trcka la llamó varias veces días antes de que encontrarán su cuerpo, pero nunca contestó.

La amiga se preocupó por lo que acudió a su casa y encontró a Jayne Trcka inconsciente en la cocina.

De inmediato llamó al 911, los servicios de emergencia llegaron al lugar, pero no pudieron hacer nada y declararon muerta a Jayne Trcka.

TMZ informó que el cuerpo de la celebridad “presentaba traumatismos” , aunque las autoridades no dieron más detalles sobre la causa de muerte.

Jayne Trcka combinó su pasión por el deporte y el espectáculo

Jayne Trcka fue una figura icónica del mundo del fitness en las décadas de 1980 y 1990.

Sin embargo, también es recordada por su participación en la película Scary Movie (2000), donde interpretó a Miss Mann, la profesora de gimnasia del ficticio instituto B.A. Corpse High School.

Aunque esta fue su única aparición en la franquicia, su personaje quedó grabado en los fanáticos de las películas de terror.

Entre sus trabajos más recordados figura su aparición en el videoclip Telephone, de Lady Gaga con Beyoncé estrenada en 2010.

También formó parte del elenco de la película de terror The Bad Batch (2016).

Se informó que, a partir de junio de 2023, trabajó como agente inmobiliario para Realty Source California.

A lo largo de su carrera, Jayne Trcka combinó su pasión por el deporte y el espectáculo.