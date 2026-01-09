El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte de Roberto Escobedo, actor recordado por su participación en la serie “La hora marcada”.

Sin embargo, en sus últimos años de vida se dedicó a dar clases de actuación en la escuela de Patricia Reyes Spíndola.

Lo que se sabe sobre la muerte de Roberto Escobedo, actor de la serie “La hora marcada”

A través de las redes sociales se confirmó la muerte de Roberto Escobedo, quien en los 80 actuó en la serie “La hora marcada”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la causa de muerte de Roberto Escobedo.

Con casi cien episodios presentando historias de terror, fantasía e incluso ciencia ficción, “La hora marcada” se convirtió en un clásico de la televisión mexicana.

Sin embargo, en los últimos años, Roberto Escobedo se dedicó a dar clases en MM Studio, escuela de actuación de Patricia Reyes Spíndola.

De hecho, fue a través de las redes sociales de MM Studio que se dio a conocer la muerte de Roberto Escobedo.

MM Studio reconoció el gran legado que deja Roberto Escobedo tanto arriba como abajo del escenario.

“Con profunda tristeza compartimos que nuestro maestro y gran amigo, Roberto Escobedo ha trascendido a un mejor lugar. Nos deja muchas enseñanzas arriba y abajo del escenario. Deja un legado enorme de más de 30 años formando actores en MMStudio” MM Studio

En su mensaje, MM Studio aseguró que Roberto Escobedo fue una gran persona, pero ahora se ha convertido en una leyenda.

“Te vamos a extrañar mucho! Vamos a extrañar tu buen humor, tu talento, tu optimismo, tu alegría. Gracias por ser más que un maestro para tus alumnos y más que un compañero para nosotros. Se va un grande, pero ahora eres leyenda. Descansa en paz” MM Studio

MM Studio adelantó que los servicios funerarios de Roberto Escobedo se realizarán en la funeraria García López .

“A todos los que quieran acompañarnos los esperamos en la funeraria García López ubicada en General Prim el día de hoy a partir de las 19:00 hrs” MM Studio

Patricia Reyes Spíndola se despidió de Roberto Escobedo

Patricia Reyes Spíndola también utilizó sus redes sociales para despedirse de Roberto Escobedo.

La actriz no solo recordó a Roberto Escobedo por su participación en la serie “La hora marcada”, sino también como compañero de varios años.

Patricia Reyes Spíndola le agradeció a Roberto Escobedo por todo el tiempo compartido.

Por último, Patricia Reyes Spíndola destacó que Roberto Escobedo seguirá bailando y cantando en el cielo.

“Hoy se adelantó el maestro Roberto Escobedo. Amigo, guía de generaciones de niños y adolescentes, con quien compartí un cuarto de siglo de creatividad, risas, pasión, paciencia y disciplina. ¡Te quiero Roberto, te admiro y te agradezco el camino compartido! Sé que estarás bailando y cantando como siempre en el cielo” Patricia Reyes Spíndola