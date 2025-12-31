Isiah Whitlock Jr. murió el 30 de diciembre de 2025, siendo una de las grandes pérdidas en el mundo del cine y la televisión, ya que se trataba de uno de los interpretes más prolíficos.

Pues Isiah Whitlock Jr. se destacó en todos sus papeles, teniendo actuaciones icónicas en películas clásicas, grandes series e incluso siendo parte de varios promocionales curiosos.

¿Quién fue Isiah Whitlock Jr?

Isiah Whitlock Jr. fue un actor estadounidense de cine y televisión, el cual nació en South Bend, Indiana; y murió en la ciudad de Nueva York.

¿Qué edad tenía Isiah Whitlock Jr?

Isiah Whitlock Jr. nació el 13 de septiembre de 1954 y murió el 30 de diciembre de 2025, a la edad de 71 años.

¿Quién fue la esposa de Isiah Whitlock Jr?

No hay información pública sobre algún matrimonio de Isiah Whitlock Jr.; lo único que se sabe es que mantuvo una relación con Wilma Mondi a inicios de los años 2000.

¿Qué signo zodiacal era Isiah Whitlock Jr?

Al haber nacido el 13 de septiembre, Isiah Whitlock Jr. era del signo de Virgo.

¿Cuántos hijos tuvo Isiah Whitlock Jr?

Tampoco hay detalles sobre hijos o hijas de Isiah Whitlock Jr.; el actor siempre mantuvo su vida privada fuera del ojo público.

¿Qué estudió Isiah Whitlock Jr?

Isiah Whitlock Jr. estudió en la Southwest Minnesota State University, donde se unió al equipo de futbol americano y estudió la carrera de teatro. Una lesión lo alejó de su carrera como deportista.

Posteriormente se inscribió en el American Conservatory Theater de San Francisco.

¿En qué trabajó Isiah Whitlock Jr?

Isiah Whitlock Jr. inició su carrera en la década de los 80’s; sin embargo, comenzó a tener papeles relevantes a partir de la década de los 90’s; desarrollándose en cine y televisión.

Aquí te dejamos los proyectos donde participó Isiah Whitlock Jr.:

Eddie

A Fish in the Bathtub

Harlem Aria

25th Hour

Pieces of April

Bought & Sold

She Hate Me

Duane Hopwood

Stealing Martin Lane

Kettle of Fish

Beautiful Ohio

Enchanted

Choke

Under New Management

Twelve

Gun Hill Road

Cedar Rapids

Detachment

Red Hook Summer

Why Stop Now

Thanks for Sharing

Not Fade Away

Newlyweeds

Europa Report

Home

The Angriest Man in Brooklyn

23 Blast

Chi-Raq

Pete’s Dragon

Person to Person

CHiPs

Cars 3

BlacKkKlansman

All Square

The Old Man & the Gun

Corporate Animals

Lost Holiday

Lying and Stealing

Run with the Hunted

Seneca

The Lost Husband

Da 5 Bloods

I Care a Lot

Lightyear

Cocaine Bear

Hoppers

The Body is Water

Ocea

Law & Order

Liberty! The American Revolution

Law & Order: Special Victims Unit

Ed

Law & Order: Criminal Intent

The Wire

Rubicon

Onion SportsDome

Smash

Louie

Late Night with Jimmy Fallon

Lucky 7

Veep

Gotham

Atlanta

Survivor’s Remorse

The Mist

The Good Cop

Your Honor

History of Swear Words

Woke

Isiah Whitlock Jr murió a los 71 años

El 30 de diciembre de 2025, se dio a conocer la muerte de Isiah Whitlock Jr a los 71 años, por parte de su representante Brian Liebman.

De acuerdo con este mismo, Isiah Whitlock Jr. murió por culpa de una “rápida enfermedad”, sin dar más detalles acerca del padecimiento que acabó con su vida.

Limitándose a señalar que el actor murió en paz, lo que da a entender que la enfermedad que lo aquejó no fue dolorosa y mermó su salud en cuestión de unos cuantos días o semanas.

Por su parte familiares y amigos cercanos no dieron una declaración al respecto, dejado las palabras de Brian Liebman como la versión oficial de su muerte.