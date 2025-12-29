Se ha confirmado la muerte a los 94 años de edad de la española Cecilia Giménez, la famosa restauradora del Ecce Homo.

La muerte de Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo se dio este 29 de diciembre en la Residencia de Tercera Edad Hospital Sancti Spiritus de Borja, tras varios años de problemas de salud, sin embargo, se desconoce que la aquejaba.

“Perdemos a una persona muy querida en el pueblo, con una bondad inmensa, que ha tenido una vida dura y que ha sido muy fuerte, porque supo aguantar la presión que supuso el fenómeno del Ecce Homo”. Eduardo Arilla, alcalde de Borja.

El funeral de Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo se realizará el martes 30 de diciembre en la Iglesia de Santa María de la comunidad española.

Asimismo, el alcalde, dijo que la despedida a Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo será solemne y con cariño, para una persona que resaltó por su bondad y que hasta sus últimos días ayudo a su comunidad.

Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo ( EFE/TONI GALÁN)

Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo que causó sensación tras arruinar una obra de arte

Tras arruinar la obra de arte del Ecce Homo de la Iglesia del Santuario de Misericordia, la restauradora aficionada Cecilia Giménez causó sensación mundial.

Luego de que Cecilia Giménez decidió actuar sobre la pintura original del Ecce Homo al ver el deterioro que sufría, sin embargo, las cosas no salieron como esperaba.

Pues la restauración de Cecilia Giménez sobre el Ecce Homo resultó ser un agravio al art e, pero que la hizo mundialmente famosa, así como puso en el mapa turístico al Santuario de Misericordia.

Pese al fracaso que nunca aceptó Cecilia Giménez sobre el Ecce Homo, pues alegó que jamás concluyó la restauración, su nombre y su obra serán recordadas.