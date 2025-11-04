El mundo del cine se viste de luto nuevamente con la muerte de Diane Ladd, actriz y madre de Laura Dern, a los 89 años de edad.

Diane Ladd fue parte de la etapa de mayor crecimiento de Hollywood, en la segunda mitad del Siglo XX, estando activa por más de 67 años.

¿Quién fue Diane Ladd?

Rose Diane Ladner, mejor conocida como Diane Ladd, fue una actriz de cine y televisión estadounidense.

Múltiples veces nominada a premios como BAFTA, Emmy, Globo de Oro y Oscar.

Diane Ladd (@rosedianeladd)

¿Qué edad tenía Diane Ladd?

Diane Ladd nació el 29 de noviembre de 1935, al momento de su muerte tenía 89 años.

¿Quién fue el esposo de Diane Ladd?

Diane Ladd estuvo casada con Bruce Dern hasta 1969; posteriormente, contrajo matrimonio con William Shea Jr., de quien se divorció en 1977.

Al momento de su muerte estaba casada con Robert Hunter desde 1999.

Diane Ladd y Robert Hunter (@rosedianeladd)

¿Qué signo zodiacal era Diane Ladd?

Al haber nacido el 29 de noviembre, Diane Ladd era del signo de Sagitario.

¿Cuántos hijos tuvo Diane Ladd?

Diane Ladd tuvo dos hijas con Bruce Dern:

Diane Elizabeth, que murió a los 18 meses debido a un accidente

Laura Elizabeth, mejor conocida como Laura Dern, también actriz

Laura Dern y Diane Ladd (@rosedianeladd)

¿Qué estudió Diane Ladd?

Diane Ladd estudió en la Harrison Central High School; tras esta no hizo estudios profesionales, dedicándose a la actuación, tomando diversos cursos relacionados al arte de la interpretación.

¿En qué trabajó Diane Ladd?

A lo largo de más de 67 años de carrera, Diane Ladd fue parte de numerosa series y películas, que le valieron 3 nominaciones a los Premios Oscar, 4 a los Globos de Oro y una al BAFTA.

Estas son las series y películas más destacadas en la carrera de Diane Ladd:

The Secret Storm

Chinatown

Alice Doesn’t Live Here Anymore

Black Widow

National Lampoon’s Christmas Vacation

Ghosts of Mississippi

Primary Colors

28 Days

Joy

Hold Me, Thrill Me, Kiss Me

Kingdom Hospital

Montana Sky

Wild at Heart

Rambling Rose

Chesapeake Shores

Young Sheldon

Diane Ladd murió a los 89 años de edad

A través de The Hollywood Reporter se dio a conocer la muerte de Diane Ladd a los 89 años de edad, mediante un comunicado de su hija, Laura Dern.

La muerte de Diane Ladd se debió a una fibrosis pulmonar, enfermedad que la aquejaba desde hace un tiempo.

Ella no fue atendida de la afección en un hospital, en su lugar prefirió quedarse en su casa de Ojai, California, donde tenía personal que revisaba periódicamente su salud. La actriz murió tranquilamente en su casa.

Algunos especialistas creen que esta fibrosis pulmonar se derivaría de haber inhalado gas envenenado en 2018, usado en la fumigación de granjas cercanas a su casa.

Aunque logró recuperarse completamente, se considera que este evento pudo haber mermado su salud pulmonar de manera permanente.