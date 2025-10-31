María Elena Sánchez Algarín, directora de Proceso Legislativo de San Lázaro por casi 60 años, murió el pasado 30 de octubre.

Por su muerte, legisladores y legisladoras de todos los partidos expresaron su pésame a familiares y amigos de la funcionaria, y mostraron su tristeza ante la noticia.

Te compartimos de qué murió la directora de Proceso Legislativo de San Lázaro, María Elena Sánchez Algarín.

¿De qué murió María Elena Sánchez Algarín?

María Elena Sánchez Algarín murió el pasado 30 de octubre, según informó la Cámara de Diputados.

Los y las diputadas de los diferentes grupos parlamentarios lamentaron la muerte de la directora de Proceso Legislativo de San Lázaro.

Sin embargo, hasta el momento de la redacción de esta nota, no se ha revelado la causa de la muerte de la funcionaria.

¿Quién era María Elena Sánchez Algarín?

María Elena Sánchez Algarín fue la directora de Proceso Legislativo de la Cámara de Diputados por 57 años.

Esto quiere decir que Sánchez Algarín ocupó el cargo en San Lázaro por 19 legislaturas completas y sucesivas.

La Cámara de Diputados la reconocieron como una mujer conocida “por su dedicación, lealtad y significativa contribución” a la historia de la Cámara.

Entre las principales actividades que realizaba se encuentra: