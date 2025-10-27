Björn Andrésen alcanzó la fama mundial por su interpretación de Tadzio en la película de Luchino Visconti, “Muerte en Venecia”, así como por inspirar la creación de cientos de personajes del anime japonés.

El actor y músico sueco murió el 25 de octubre de 2025 a los 70 años de edad. La noticia fue confirmada por Kristian Petri y Kristina Lindström, directores del documental “El chico más bello del mundo” (2021).

¿De qué murió Björn Andrésen? Amigos se despiden del actor

Por el momento se desconoce la causa de muerte de Björn Andrésen; la única información confirmada de manera oficial es su deceso.

El actor se ganó el título del “hombre más bello del mundo”. La muerte de Björn Andrésen ha comenzado a resonar en el medio artístico.

Björn Andrésen en 'Muerte en Venecia' (Tomada de video / YouTube)

Kristian Petri fue uno de los primeros en dedicar unas palabras al actor tras darse a conocer la muerte del actor.

El director recordó al “hombre más bello del mundo” como una persona valiente. “Tenía un carisma increíble delante de la cámara”, mencionó Petri.

Tras convertirse en un ícono mundial, se supo que Björn Andrésen atravesó serios problemas a raíz de la fama.

Cabe destacar que el actor y músico venía de una vida complicada por la muerte de su padre a causa de un accidente, seguido del suicidio de su madre cuando él tenía solo 10 años de edad.

Se sabe además que Björn Andrésen odiaba el título de “el hombre más bello del mundo”, frase que fue acuñada por el director de Muerte en Venecia.

Siendo el propio Luchino Visconti quien, según las historias y lo que se revela en el documental de Kristian Petri y Kristina Lindström, se burló del joven durante la rueda de prensa de la película en su presentación en el festival de Cannes en 1971.