¿De qué murió Luis Fernando Chacón Erives, diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua? Esta ha sido la pregunta durante este domingo 26 de octubre y se ha revelado que la causa fue un infarto fulminante.

Luis Fernando Chacón Erives presentó un malestar repentino durante la madrugada de este 26 de octubre y fue trasladado de emergencia a un hospital del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.

No obstante, murió antes de llegar y los médicos emprendieron acciones para tratar de salvarle la vida pero no pudieron hacer más.

Muerte de Luis Fernando Chacón Erives conmociona a Chihuahua y al PRI

La política local en Chihuahua y el PRI a nivel nacional están conmocionados por la sorpresiva muerte de Luis Fernando Chacón Erives.

Actualmente el legislador era representante del distrito 13 en el Congreso del Estado de Chihuahua.

Su carrera política incluye haber sido presidente municipal de Guerrero, Chihuahua, su municipio natal y ello lo llevó a la ser diputadlo en el Congreso del Estado.

PRI nacional lamenta sorpresiva muerte de Luis Fernando Chacón Erives

El líder nacional del PRI, Alito Moreno, lamentó la muerte de Luis Fernando Chacón Erives y envió condolencias a su familia y amigos.

El también senador dijo que Luis Fernando Chacón Erives era un priísta comprometido con su estado y con las causas del pueblo, por lo que agregó que su partida es una gran pérdida.