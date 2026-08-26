¿De qué murió Tim Curry? Esto se sabe sobre su muerte a los 80 años

Tim Curry, actor británico reconocido por sus personajes del Dr. Frank-N-Furter y Pennywise murió a los 80 años, tras varios años de complicaciones de salud, según confirmó la Policía de Los Ángeles, California en Estados Unidos.

La muerte del actor Tim Curry ocurrió durante la noche del martes 26 de agosto en su casa del distrito de Toluca Lake; su agente Marcia Hurwitz, confirmó a Variety que el actor falleció pacíficamente.

La confirmación de la muerte de Tim Curry ocurre luego del rumor en redes sociales y algunos medios locales sobre el fallecimiento del actor británico, donde se aseguraba había sido víctima de un acto criminal.

Tim Curry paso más de una década con complicaciones en su salud

El actor Tim Curry murió tras más de una década luchando con las complicaciones en su salud, la cual se vio afectada en 2012 tras sufrir un derrame cerebral.

Derrame cerebral que afectó importantemente la movilidad de Tim Curry, pues lo mantuvo desde ese entonces en silla de ruedas, así como pasar por un proceso para volver a hablar y adaptarse a los cambios físicos.

Pese a esto y bajar su actividad artística, Tim Curry se concentró en los trabajos de voz y doblaje, y mantuvo su legado, pues el acto considerado de culto será recordado como el Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show de 1975 y el temible payaso Pennywise de la miniserie para televisión It de 1990.