Daniela Parra considera que Alexa Hoffman se debería poner a trabajar para que deje de inventarse demandas por ocio.

A través de sus redes sociales, Alexa Hoffman -de 22 años de edad- anunció que iniciará acciones legales contra su hermana Daniela Parra, tras haber denunciado a su papá Héctor Parra.

Sin embargo, Daniela Parra -de 27 años de edad- dejó en claro que no le importa la demanda de Alexa Hoffman pues ella no ha realizado nada malo.

Desde hace casi cuatro años que su papá fue detenido, Daniela Parra ha mostrado todo su apoyo a Héctor Parra, aunque eso le ha traído un distanciamiento con su hermana Alexa Hoffman.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Daniela Parra fue cuestionada sobre el nuevo proceso legal que emprendería su hermana Alexa Hoffman.

Y es que le informaron que la abogada de Alexa Hoffman habría emprendido una demanda en contra de Youtubers en la que habría incluido a Daniela Parra.

Sin embargo, Daniela Parra se mostró muy tranquila y le recomendó que mejor se pusiera a trabajar en lugar de andar viendo videos.

Esto luego de que la reportera señaló que la abogada habría presentado más de 2100 videos como pruebas.

“A mí me parece que tiene mucho tiempo libre, mejor que se ponga a trabajar en lugar de ver videos en lugar de andar viendo qué está haciendo la gente”

Daniela Parra aseguró que ella si se encuentra muy ocupada como para andar viendo lo que hace la contra parte.

“Cada quien hace con su tiempo lo que quiera y lo que pueda, yo ando trabajando no tengo tiempo ni siquiera para ver qué es lo que están haciendo”

En el video compartido por Berenice Ortiz, Daniela Parra se mostró muy tranquila por las acciones legales que puedan ejercer en su contra.

Y es que Daniela Parra aseguró que no cree que tenga sentido las demandas que podrían interponer su hermana Alexa Hoffman y su abogada.

“No me importa, ni siquiera creo que tenga sentido ni para mí ni para cualquiera que este en esa lista negra, pues ni modo no me importa”

Daniela Parra