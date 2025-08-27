Cynthia Klitbo -de 58 años de edad- nuevamente enfrenta una difícil situación económica tras ser víctima de fraude bancario en Miami, Florida.

Según declaraciones de Cynthia Klitbo, su cuenta de banco fue bloqueada, afectando los fondos destinados para la educación de su hija.

Cynthia Klitbo vuelve a ser víctima de fraude bancario

Cynthia Klitbo fue víctima de un fraude bancario a solo un año de perder los ahorros de toda su vida por un engaño cibernético.

A través de Instagram, Cynthia Klitbo dio a conocer el problema que enfrenta con una institución bancaria en Miami, Florida.

“Resulta que cerraron por equivocación mi cuenta porque yo reclamaba que tenía mil 700 dólares y el gerente la cerró porque había 900 dólares y mi caso se fue a la basura“ Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo señaló que, mientras intentaba solucionar el primer fraude del que fue víctima en el 2024, surgió un nuevo inconveniente.

Dado que los fondos en su cuenta, que sumaban alrededor de 31 mil pesos 700 pesos, fueron reducidos por cargos.

Cynthia Klitbo comentó que las notificaciones del dinero fueron enviadas a su anterior dirección en Miami, Florida, lo que le impidió notar las transacciones.

La falta de información provocó un cargo de 40 dólares mensuales, lo que le dejó un saldo restante de 16 mil pesos.

No solo eso, la cuenta de Cynthia Klitbo fue bloqueada por el personal de la institución bancaria por error.

Y cancelaron también el caso de fraude que estaba en proceso, dejando a Cynthia Klitbo sin un rastro de su dinero .

“Ya no hay cuenta para reclamar, se robaron mi dinero”, expresó Cynthia Klitbo.

Cynthia Klitbo (Cynthia Klitbo Instagram @laklitbocynthia)

Cynthia Klitbo pierde dinero destinado a la educación de su hija

Cynthia Klitbo presentó una queja contra un banco en Miami por clausurar su cuenta.

El fraude bancario del que fue víctima Cynthia Klitbo, la hizo perder todos los fondos económicos para la educación de su hija.

Elisa Fernanda, quien estudia actuación en Estados Unidos, tuvo que interrumpir sus estudios para mudarse a México y ahorrar.

Cynthia Klitbo reveló que llegará hasta las últimas consecuencias para poder encontrar una solución.