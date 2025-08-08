Cynthia Klitbo -de 58 años de edad- nunca saldría con Eduardo Verástegui por su ideología antifeminista.

Eduardo Verástegui -de 51 años de edad- expresó su apoyo al Chicharito Hernández quien hizo un video sobre roles de género.

Cynthia Klitbo nunca saldría con Eduardo Verástegui por sus ideas antifeministas

Eduardo Verástegui respaldó la ideología del Chicharito de 37 años de edad y expresó que él prefería una mujer “femenina, natural y protectora” y Cynthia Klitbo compartió su opinión.

Cynthia Klitbo fue cuestionada sobre las palabras de Eduardo Verástegui y expresó que está en contra de este tipo de ideologías.

“Bueno, pues que se la busque. Yo no creo que todas queramos un Eduardo Verástegui tampoco. Yo no andaría con un cuate que sigue pensando que las mujeres somos objetos calladas femeninas y atrás del hombre.” Cynthia Klitbo

La actriz mencionó que, si Eduardo Verástegui desea una mujer “femenina”, pues que la busque, pero está en contra de quienes siguen cosificando a las mujeres.

“Yo no puedo respetar a alguien que, o sea, no es que no respete Eduardo, yo respeto la religión de cada quien. Cada quien puede tener la ideología que quiera. Pero si las mujeres aceptamos ese tipo de ideología es como dar un paso atrás.” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo mencionó que aceptar las ideas misóginas es dar un paso atrás en el camino que las mujeres han forjado para validar sus derechos.

La actriz dice que respeta las religiones e ideas de los demás, siempre y cuando no sean un ataque a las mujeres.

Cynthia Klitbo fue clara, ella nunca saldría con un hombre como Eduardo Verástegui: “Por eso yo estoy soltera. Porque yo con uno así, pero ni a la esquina, mi reina. Acabo golpeada y golpeado.”

Cynthia Klitbo desea que las mujeres sean libres de hacer lo que quieran

Eduardo Verástegui nunca podría salir con Cynthia Klitbo, pues ella es independiente y los hombres como él le provocan seguir soltera.

Cynthia Klitbo menciona que ella respeta la vida de los demás, pues hay mujeres que sí desean ser amas de casa.

Pero, esa es su decisión y celebra que las mujeres puedan decidir cómo llevar su vida.

“Yo respeto, de hecho, a mi hermana le encanta ser así, ella nació para ser a ama de casa, le encanta serlo, y hay mujeres que lo hacemos por gusto y por placer. Pero no quiere decir que esa sea nuestra posición en la vida. ¿No?” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo menciona que las mujeres deben elegir su camino y no dejarse llevar por discursos como el de Eduardo Verástegui y el Chicharito Hernández.