Cynthia Klitbo, de 59 años, compartió que se sintió vulnerada durante unos estudios de rutina en Lapi Laboratorios. Un día después, la actriz reveló que la directora del lugar ya se disculpó.

Tras denunciar públicamente su incomodidad tras acudir a Lapi Laboratorios, la directora del lugar se comunicó con Cynthia Klitbo para disculparse.

Lapi Laboratorios se disculpa con Cynthia Klitbo tras denuncia

Cynthia Klitbo compartió que la directora de Lapi Laboratorios le llamó para disculparse con ella, admitiendo que hubo un error en el protocolo.

“Como vieron en mis redes me sentí un poco incómoda durante el procedimiento de papanicolaou donde no se me informó que tenía que estar una persona que estaba capacitándose” Cynthia Klitbo

La actriz reitera que su molestia fue porque había una persona en capacitación durante sus estudios y nadie se lo informó, por lo que se sintió incómoda y hasta “ultrajada”.

Cynthia Klitbo (Agencia México)

Tras el video de denuncia, la directora de Lapi Laboratorios, Yolanda Garza Garza, se comunicó con Cynthia Klitbo para disculparse y reconoció que hubo un error.

“Lo que sí le sardesco mucho es que se haya tomado la molestia de conseguir mi teléfono y pedirme una disculpa, muchas gracias Yolanda, porque eso es lo que se debe hacer cuando se comete un error y acepto la disculpa” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo agradeció la disculpa de Lapi Laboratorios y que haya reconocido que se cometió un error al ingresar a una empleada en capacitación en sus estudios, sin su consentimiento.

Cynthia Klitbo lloró tras sentirse incómoda en Lapi Laboratorios

En entrevista con De Primera Mano, Cynthia Klitbo expresó que tras ser expuesta con una empleada en capacitación en Lapi Laboratorios, recordó momentos de abuso en su pasado.

La situación le afectó tanto que lloró todo el día, pero agradeció que la directora de Lapi Laboratorios haya tomado en cuenta su inquietud y la haya atendido.

“Me pidieron una disculpa y le hice saber que es importante para cualquier paciente del sistema médico ya sea de gobierno o de sistema médico personal, es importante que se nos informe si se piensa capacitar con uno” Cynthia Klitbo

La actriz pide no normalizar que se vulnere la privacidad e integridad de las mujeres durante estudios ginecológicos o de otro tipo.

La denuncia de Cynthia Klitbo dividió opiniones, pues hay quienes concuerdan con la actriz y le agradecen expresar su opinión sobre los derechos de los pacientes a la privacidad.

Mientras que otros aseguran que estudios de este tipo deben tener dos personas presentes por cuestiones de protocolo.