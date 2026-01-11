Cynthia Klitbo -de 58 años de edad- terminó en el hospital y estuvo a punto de vivir una crisis de salud como la de Yolanda Andrade.

La actriz tuvo que someterse a estudios médicos tras padecer presión alta, fue ahí que sus médicos se percataron de que estuvo a punto de sufrir un aneurisma cerebral.

Cynthia Klitbo estuvo a punto de vivir una crisis de salud similar a la de Yolanda Andrade

En entrevista con De Primera Mano, Cynthia Klitbo habló de su reciente crisis de salud.

La actriz contó que comenzó a sentir taquicardia y mareos, por lo que acudió de inmediato al médico.

“No estaba grave, lo que pasa es que se me subió la presión y nunca en la vida se me había subido, me asusté muchísimo porque sí me mareé (…) fui al hospital” Cynthia Klitbo

¿Cynthia Klitbo al borde de un ANEURISMA CEREBRAL? ¡Ella revela por qué la HOSPITALIZARON! #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión

Cynthia Klitbo se sometió a diversos estudios médicos cardiovasculares y neurológicos, pues sus médicos pensaron que podía tener un aneurisma cerebral.

“Pensaron que podía ser un aneurisma cerebral o que podía ser algo grave. Entonces antes de que cualquier cosa suceda hay que atenderse” Cynthia Klitbo

Al final, Cynthia Klitbo descarto que tuviera una aneurisma cerebral, pero expresó que es importante atender cualquier síntoma extraño para descartar una enfermedad grave.

¿Qué es un aneurisma cerebral? El padecimiento que llevó al hospital a Yolanda Andrade y asustó a Cynthia Klitbo

En 2024, Yolanda Andrade fue hospitalizada tras padecer un aneurisma cerebral.

Un aneurisma cerebral es una dilatación anormal de la pared débil de una arteria del cerebro.

Este padecimiento puede provocar:

Nauseas

Vómitos

Dolor repentino de cabeza

Rigidez en el cuello

Visión borrosa

Debilidad o entumecimiento

Los médicos de Cynthia Klitbo le realizaron diversos estudios para descartar que padeciera un aneurisma cerebral, ya que presentaba mareos y otros síntomas similares a este padecimiento.

Al final, Cynthia Klitbo solo presentó presión alta, que es cuando la fuerza de la sangre contra las paredes arteriales es constantemente elevada.

En el caso de Yolanda Andrade, además del aneurisma cerebral, ya presentaba síntomas de esclerosis lateral ameotrófica, pero tardó varios meses en ser diagnosticada.