Cynthia Klitbo -de 58 años de edad- confesó que aunque ama ser mexicana, buscará la residencia estadounidense.

Incluso, Cynthia Klitbo reveló las razones por las que cree que sí le darán el documento en Estados Unidos.

En medio de las redadas migratorias en Estados Unidos, Cynthia Klitbo confesó que buscará la residencia estadounidense.

En entrevista para el programa Todo para la mujer, Cynthia Klitbo aclaró que aunque ama ser mexicana, desea la residencia estadounidense por otras necesidades.

Cynthia Klitbo cree cumple con los requisitos para que pueda obtener la residencia estadounidense y no duda que se la concedan.

De acuerdo con Cynthia Klitbo, por estas razones podría obtener la residencia estadounidense:

En ese sentido, Cynthia Klitbo recordó que cuando va a Estados Unidos no sale mucho, pues va del trabajo a su casa.

Y es que prefiere pasar su tiempo libre con su hija, quien se encuentra estudiando en Estados Unidos.

“Tengo más de 30 años con propiedades allá, cuenta de banco, no me han dado ni una multa de coche. Creo que también tiene mucho que ver con cómo te comportas. Yo me mantengo muy alejada de los escándalos, en Estados Unidos ni salgo, voy de mi casa al trabajo y regreso para estar con mi hija”

Cynthia Klitbo