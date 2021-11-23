Una ola de críticas se ha generado en contra de J Balvin, por haberle pedido a Valentina Ferrer, su novia, publicar fotos con ropa en las redes sociales.

Todo comenzó el lunes 22 de noviembre, luego de que la modelo Valentina Ferrer, madre del hijo de J Balvin, usara su cuenta de Instagram para publicar unas fotos.

En las imágenes, Valentina Ferrer, quien saltó a la fama en 2014 al representar a Argentina en el certámen Miss Universo, aparece luciendo un diminuto bikini verde de dos piezas.

Valentina Ferrer, novia de J Balvin (@valentinaferrer / Instagram)

¿Qué hizo J Balvin para desatar la furia de los seguidores de su novia?

A J Balvin parece no haberle gustado que su novia se fotografiara en un traje de baño tan revelador , pues casi al mismo tiempo que apareció publicada la imagen, comentó:

Alguna foto con ropa ? Por casualidad ?👗👚👘” J Balvin

Publicación de Valentina Ferrer, esposa de J Balvin (@jbalvin / Instagram)

El comentario de J Balvin no le gustó a los seguidores de Valentina Ferrer , quienes de inmediato saltaron defensa de la modelo.

Seguidores de Valentina Ferrer tachan a J Balvin de “machista” y “tóxico”

Así, hubo quienes calificaron a J Balvin de “machista”, “celoso”, “tóxico” , entre otros adjetivos que lo dejaron muy mal parado:

“Que tóxico mijo” @jolrevolucionaria

“Tan machista , y fuera de tiempo el comentario de Balvin” @alexsanchez_012

“Toxic guy?” @eltiponooficial

“No seas celoso vale😂” @cec.i2006

Los internautas le recordaron a J Balvin que Valentina Ferrer tiene derecho de fotografiarse como quiera , sin que él, como su pareja, u otra persona intente censurarla.

Seguidores de Valentina Ferrer reviven polémica de J Balvin con su canción ‘Perra’

Asimismo, aprovecharon para echarle en cara que en sus videos sea habitual ver a mujeres con poca ropa. También, le recordaron a J Balvin el reciente escándalo por su canción ‘Perra’ .

El tema fue considerado por muchos como misógino y racista, porque el videoclip muestra a J Balvin paseando a mujeres negras con correa, como si fueran perros.

J Balvin en su videoclip 'Perra' (Tomada de video)

La letra de la canción también resultó muy ofensiva para miles de personas que expresaron su inconformidad, logrando que el video fuera bajado de YouTube.

En su momento, J Balvin ofreció disculpas, pero los seguidores de su novia no lo han olvidado y revivieron el asunto para defender a Valentina Ferrer:

“Canta soy un perro en calor que anda buscando perra y pide ropa a la novia no mame*” @coteleonrosales

“Alguna canción donde respetes a las mujeres, por casualidad?” @julirojas1005

“Y voo algun tema qe no vulneres a las mujeees” @kevin_steven_darell