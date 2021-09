J Balvin se encuentra en medio de la polémica luego de que hizo un llamado a los artistas urbanos para boicotear los Latin Grammy, pues considera que “no lo valoran”. A través de su cuenta de Instagram, Pepe Aguilar opinó sobre la controversia sobre la premiación

En su video Pepe Aguilar les mandó un claro mensaje a J Balvin y Residente y les pidió dejar de darle importancia a unos premios y concentrarse en realizar música.

Luego del llamado que realizó J Balvin, Residente publicó un video en el que señaló que el cantante se encontraba ‘ardido’ por ser nominado a solo un Latin Grammy.

A través de las redes sociales se generó gran polémica entre los que se encontraban a favor de J Balvin contra los que apoyaban a Residente. Al ver todo lo que se generó, Pepe Aguilar se pronunció sobre los Latin Grammy.

En una transmisión en vivo, Pepe Aguilar cuestionó que se haya generado una gran polémica entre los artistas del género urbano por unos simples premios.

En ese sentido Pepe Aguilar destacó que nos deberíamos de centrar más en la calidad de los artistas y no en la cantidad de premios que han ganado.

Pepe Aguilar puntualizó que si realmente no les importan los premios a J Balvin y Residente, por qué realizan tanto escándalo por los Latin Grammy. E incluso les recomendó a los artistas dedicarse a hacer música.

“¿Por qué pu%$ ahorita todo mundo se rasga las vestiduras? y ¿por qué los Grammy no aceptan, no hacen o no le echan a tal o cual género?… a ver gueyes dedíquense a hacer música y ya, y si realmente no les importan los premios ¿por qué hacen tanto pedo?”

Pepe Aguilar