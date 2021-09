Luego de que J Balvin hiciera un llamado a boicotear la próxima entrega de los Latin Grammy 2021 , Residente le contestó y comparó su música con un carrito de Hot Dogs.

Luego de que la respuesta de Residente y tras comparar la música de J Balvin con un carrito de Hot Dogs, ex miembro de Calle 13 se hiciera viral, el cantante colombiano ha decidido responderle a través de su Instagram con una foto.

En su feed de Instagram, J Balvin subió una foto en donde posa con un carrito de Hot Dogs, en referencia a la comparación que Residente hizo respecto a su música.

Pese a que J Balvin no mencionó que esa fotografía fuera una respuesta a las críticas de Residente tras sus comentarios a los Latin Grammy, el contexto de la imagen de Hot Dogs dice más que mil palabras.

Antes de que J Balvin subiera a su Instagram una foto suya posando con un carrito de Hot Dogs, el cantante colombiano había hecho un llamado a boicotear los Latin Grammy y no asistir a la premiación.

Ante esto, Residente decidió responderle cuestionándole si en verdad es que la ceremonia de entregas a lo mejor de la música no valoraba a los músicos latinos, pues él tenía 31 Grammy.

“Si los Grammys no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 Grammy? Yo no soy urbano, yo no rapeo. ¿De qué género estamos hablando?”

Residente