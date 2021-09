J Balvin llama a boicotear los Latin Grammy; cree que “no lo valoran”

El cantante José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin caudó gran revuelo en redes sociales, luego de hacer un llamado para boicotear los Latin Grammy porque considera que “no lo valoran”.

Recordemos que Latin Grammy son los premios otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Su objetivo es reconocer y premiar a lo mejor de la música latina.

La primera entrega de los Latin Grammy se llevó a cabo en el año 2000. Y desde entonces, el evento se lleva a cabo anualmente.

J Balvin: ‘Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan’

Durante este 28 de septiembre J Balvin publicó por medio de su cuenta de Twitter un llamado a todos sus colegas artistas para que no asistan a la premiación.

En los mencionados tweets, el cantante colombiano señala que “los Grammys no los valoran pero los necesitan (a los artistas de género urbano)”.

Además, aclara que no tener algo en contra de los otros géneros.

Asimismo indica si estar nominado, para que los usuarios no piensen que está dolido.

Incluso, firmó la publicación con su nombre real ; es decir, José.

Publicación de Twitter (@JBALVIN/Twitter)

“Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco esta aburrido . Les damos Rating pero no nos dan el respeto ✊ (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido) JOSE” Twitter @JBALVIN

Posteriormente, J Balvin realizó un segundo post, en donde pidió a todos los demás artistas solidarizarse con el movimiento que él está creando.

En él, determinó que ninguno de ellos debería asistir.

Publicación de Twitter (@JBALVIN/Twitter)

“Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR !! es decir todos porque somos un movimiento.” Twitter @JBALVIN

La publicación de J Balvin generó un sinfín de opiniones divididas.

Sin embargo, fueron varios los usuarios que le mostraron su completo apoyo, argumentando que “los Latin Grammy no premian música de calidad, sino que hay intereses de por medio”.

“Los Grammys no premian el arte, premian a los amigos del jurado”.

“Si empezarán a sacar música con mayor calidad, música que tenga mayor sentido lírico, y los artistas no solo se preocuparan en mejorar su marketing, si no también en mejorar como artistas en la parte vocal podrían reclamar”.

“Amigo déjame decirte que no, ellos no premian el talento, no te reconocen eso simplemente premian a quienes necesitan, a quienes les conviene haciendo menos al verdadero talento y varias veces han mostrando eso”.

Son solo algunos de los comentarios que se pueden ver en el post. .