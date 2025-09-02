Crista Montes -de 30 años de edad- reapareció tras ser detenida y trasladada al Torito de la CDMX.

La hermana de Gala Montes -de 25 años de edad- fue detenida a finales de agosto tras no pasar la prueba del alcoholímetro.

Crista Montes reaparece tras ser detenida ebria y pasar una noche en el Torito

Tras ser detenida, Crista Montes fue trasladada al Torito de la CDMX, donde permaneció varias horas.

Crista Montes fue liberada en la madrugada y afuera del Torito de la CDMX ya la esperaba su prometida, Itzel Lechuga.

Horas después, Crista Montes compartió una historia en Instagram desde su cama y junto a su perro.

Crista Montes compartió que mientras estaba el escándalo de su detención en redes sociales, ella estaba en su casa y retomando sus actividades.

“Yo ya hasta fui a dejar a mi hija a la escuela, me regresé a dormir”, informó la hermana de Gala Montes.

Conducir ebrio conlleva a una falta administrativa, lo cual provoca una arresto de 20 a 36 horas o pagar una multa de hasta 6 mil pesos.

La hermana de Gala Montes no dio más detalles de su detención y siguió compartiendo contenido en Instagram.

Crista Montes reaparece en Instagram tras ser llevada al Torito de la CDMX (Instagram/@labebamontes)

Gala Montes andaba en la playa mientras su hermana estaba detenida

Crista Montes ya se encuentra en su casa y decidió no hablar de su detención.

Gala Montes tampoco se pronunció sobre su hermana en el Torito y compartió en Instagram un video en el gimnasio; de fondo se veía la playa.

La actriz decidió dejar los escándalos atrás y presumió que se encuentra de vacaciones para olvidarse de todo.

La detención de Beba Montes desató una ola de burlas contra Gala Montes una vez más.

Los último meses han sido complicados para Gala Montes, quien ha sido duramente criticada en redes sociales.

Incluso, fue abucheada en su pelea en el Supernova: Orígenes, donde se enfrentó a Alana Flores, de 24 años de edad.