Beba Montes, la hermana de Gala Montes, fue detenida la noche del 31 de agosto y tuvo que pasar la noche en el Torito de CDMX.

A pesar de la distancia que Gala Montes de 25 años de edad, ha tomado con su hermana, la Beba Montes sigue estando en el foco público y su detención es la prueba de ello.

¿Por qué fue detenida Beba Montes? No pasó el alcoholímetro y durmió en el Torito de CDMX

Beba Montes de 31 años de edad, la hermana de Gala Montes que fue conocida por su intervención en La Casa de los Famosos México 2024, fue detenido por andar manejando borracha.

Beba Montes (labebamontes / Instagram labebamontes)

A través de un tweet compartido por el reportero Carlos Jiménez es que se dio a conocer la detención de Beba Montes.

Según la información dada, la Beba Montes cuyo nombre es Crista Fernández Montes de Oca, durmió en el Torito de CDMX.

Y es que aseguran que la hermana de Gala Montes no pasó el alcoholímetro, por lo que fue llevada al Torito de CDMX.

Este hecho sucedió “cerca del Palacio de los Deportes” por lo que Beba Montes fue “emitida al juez cívico”.

El nombrado Torito es conocido por ser el lugar a donde envían a las personas que conducen bajo los efectos del alcohol o drogas.

Aunque se sabe que las personas pueden pagar una multa para no pasar la noche ahí, se asegura que Beba Montes sí durmió en el Torito de CDMX.

Beba Montes fue detenida y durmió en el Torito de CDMX. (@c4jimenez)

Nota en desarrollo… en breve más información.