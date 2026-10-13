Representante de RJ Mitte confirma la causa de su muerte; el Departamento de policía de Brownsville revela que hubo una llamada al 911 y el actor fue localizado sin vida en su casa.

La muerte de RH Mitte el pasado lunes 12 de octubre, ha conmocionado a Hollywood y surgieron nuevos detalles sobre su muerte.

Las últimas apariciones públicas de RJ Mitte ocurrieron en el podcast ‘The joe Vulpis’ y en un video donde viajó en globo aerostático con su amigo Luis Moncada.

Confirman causa de muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad

El portal Variety reveló que el representante de RJ Mitte confirmó que el actor murió por suicidio.

Los primero reportes indican que el departamento de policía de Brownsville recibió una llamada cerca de las 12:50 p.m. hora local, y al arribar al domicilio encontraron a RJ Mille muerto.

Las autoridades mencionaron que por el momento, la causa y forma de la muerte de RJ Mitte permanece pendiente, ya que hay una investigación en curso.

RJ Mitte (@rjmitte / Instagram)

Amigos, colega y fans de RJ Mitte han expresado sus condolencias y lamentaron la muerte del actor, quien era conocido por interpretar a ‘Walter White Jr.’ en la serie Breaking Bad.

La familia de RJ Mitte ha pedido respeto y no han dado detalles si habrá un homenaje para el actor, y activista por los derechos de las personas discapacitadas.

RJ Mitte habría enfrentado situaciones complicadas en sus últimos días

Luis Moncada, amigo y excompañero de RJ Mitte, reveló a TMZ que el actor estaba enfrentado problemas graves que lo tenían preocupado.

RJ Mitte y Luis Moncada realizaron un viaje en globo, donde tuvieron la oportunidad de hablar de temas privados.

El amigo de RJ Mitte menciona que sabía lo que tenía angustiado a RJ Mitte, pero no piensa revelarlo.

RJ Mitte se notaba estresado y Luis Moncada lo invitó a pasar unos días con él, pero el actor se negó; días después murió.