Colocan ofrenda de Día de Muertos en la tumba de RJ Mitte, actor de Breaking Bad

El actor RJ Mitte, recordado por su participación en la serie Breaking Bad, recibió un sentido homenaje póstumo en Los Ángeles mediante una ofrenda tradicional con motivo del Día de Muertos 2026.

Este altar conmemorativo se instaló en el Hollywood Forever Cemetery pocas semanas después de su repentino fallecimiento a la edad de 34 años.

La instalación no solo celebró su legado artístico, sino también su importante labor como defensor de los derechos de las personas con discapacidad.

Realizan ofrenda a RJ Mitte en el cementerio Hollywood Forever de Los Ángeles por Día de Muertos

La ofrenda a RJ Mitte no estuvo colocada en su tumba personal -ya que sus servicios funerarios se llevaron a cabo en Texas-, sino que se instaló el 24 de octubre de 2026 como parte de la 27ª edición del festival del Día de Muertos en el emblemático cementerio Hollywood Forever de Los Ángeles, California.

La celebración de ese año se desarrolló bajo el lema “Bajo un mismo cielo” (Under a Single Sky).

Elaborado bajo la tradición mexicana, el altar rindió tributo a su carrera en la actuación, destacando su papel como Walter White Jr. en Breaking Bad.

Y a su constante labor como defensor de los derechos e inclusión de las personas con discapacidad.

La exhibición generó gran conmoción entre los visitantes, quienes compartieron fotografías y videos en redes sociales acompañados de mensajes de luto, cariño y respeto.

Ofrenda a RJ Mitte por Día de Muertos genera debate en redes sociales

Si bien el tributo conmovió profundamente a sus admiradores y generó numerosas muestras de afecto en el ámbito digital, también provocó un debate cultural.

Algunas personas señalaron que la tradición pura del Día de Muertos indica esperar al menos un año tras el deceso antes de colocar una ofrenda, para permitir que el alma complete su camino hacia el Mictlán.

La gran mayoría de los seguidores y usuarios defendió la instalación del altar, considerándola una manifestación legítima y sanadora de afecto inmediato frente a una pérdida tan repentina.

RJ Mitte falleció el 12 de octubre de 2026, a los 34 años de edad, en su residencia de Brownsville, Texas.

El 16 de octubre de 2026 se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa en el Mitte Cultural District de Brownsville, Texas, espacio ligado a las fundaciones benéficas de su familia.